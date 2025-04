Decentraal Instagram-alternatief Pixelfed wil verdere ontwikkeling crowdfunden

De ontwikkelaar achter het decentrale en opensource Instagram-alternatief Pixelfed wil de verdere ontwikkeling van het platform financieren via een Kickstarter-project. De maker heeft naar eigen zeggen verschillende aanbiedingen van investeerders gekregen, maar wil de app niet verkopen.

Daniel Supernault schrijft op Mastodon dat hij de afgelopen dagen vijf aanbiedingen van investeerders heeft gekregen om over Pixelfed 'te praten', maar dat de app niet te koop is. De app zou volgens de man aan 'de mensen' toebehoren en daarom wil hij een Kickstarter-project opzetten dat de ethische ontwikkeling van het platform moet helpen financieren.

De geldinzamelingsactie gaat volgens de Kickstarter-pagina op woensdag 22 januari van start. De maker heeft nog geen specifieke details of verwachtingen over het crowdfundingproject gedeeld. Er staat wel een korte omschrijving van de Pixelfed Foundation gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de stichting opensource en ethische sociale netwerken wil ontwikkelen. De stichting wil de eerste Fediverse-app beheren met meer dan een miljard gebruikers en de grootste spelers in deze sector beconcurreren met open standaarden. De platformen van de Pixelfed Foundation zouden volgens de makers geen advertenties, tracking of algoritmes bevatten.

Pixelfed is een decentraal alternatief voor Instagram. Het beeldmateriaal staat op een zelfgekozen of gehoste server, waarna andere gebruikers het kunnen raadplegen. De app heeft ook een functie om beeldmateriaal van Instagram te importeren. Begin 2025 claimde nieuwsmedium 404 Media dat Meta verwijzingen naar het platform actief verwijdert van zijn sociale netwerken.