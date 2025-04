ACM vindt bezwaar Epic Games ongegrond en houdt vast aan boetes - update

De Autoriteit Consument en Markt heeft het bezwaar van Epic Games tegen de boetes en de bindende aanwijzing die het bedrijf in 2024 heeft gekregen, ongegrond verklaard. De ACM vindt dat zij drie overtredingen terecht heeft vastgesteld. Epic zegt in beroep te gaan tegen de boetes.

De ACM schrijft in een verklaring dat Epic Games het besluit dat in mei van 2024 openbaar werd gemaakt, heeft geprobeerd aan te vechten. De Autoriteit had de Amerikaanse game-uitgeverij toen twee boetes van in totaal 1.125.000 euro en een bindende aanwijzing opgelegd, omdat het bedrijf in het spel Fortnite de consumentenwetgeving op verschillende manieren zou hebben overtreden.

Epic zou volgens de autoriteit gebruik hebben gemaakt van misleidende timers. Het bedrijf zou kinderen via allerlei reclameboodschappen bovendien rechtstreeks hebben aangezet tot het doen van aankopen en het zou via timers schaarste in de Item Shop hebben gecreëerd, zodat kinderen onder tijdsdruk moesten beslissen over een onduidelijk en complex productaanbod. De ACM meent dat zij terecht heeft geoordeeld en dat het besluit vanuit het perspectief van het kind als gemiddelde consument werd genomen. De ACM onderstreept in haar communicatie ten slotte dat bedrijven extra zorgvuldig te werk moeten gaan bij het aanbieden van producten aan deze doelgroep.

Epic Games heeft in een officiële reactie aan Tweakers verteld dat het in beroep gaat tegen de beslissing van de ACM. Het oordeel van de ACM doet volgens het bedrijf geen recht aan de 'spelersgerichte benadering van gamedesign' en wijst volgens Epic Games ook op gebrekkig onderzoek van de ACM. Het oordeel wijst volgens het bedrijf ook op een fundamentele misvatting van hoe Fortnite en de Item Shop functioneren. De opgelegde wijzigingen hebben volgens Epic Games bovendien geleid tot een negatieve ervaring voor spelers. Het bedrijf verwijst hierbij specifiek naar het verwijderen van het kleurcoderingssysteem van cosmetische items.

Update, 12.40 uur - De reactie van Epic Games over het besluit van de ACM is aan het artikel toegevoegd.