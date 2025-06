ACM waarschuwt voor positieve reclames over thuisaccu's

De Autoriteit Consument & Markt raadt consumenten aan om goed onderzoek te doen naar de beloofde financiële opbrengsten van thuisaccu's. Volgen de marktwaakhond zijn thuisaccu's 'technisch en financieel gezien ingewikkelde producten'.

De ACM schrijft dat verkopers van thuisaccu's vaak een 'erg positieve voorstelling' van de voordelen van deze producten geven, terwijl dat in werkelijkheid mogelijk iets genuanceerder is. "Energieprijzen uit het verleden zeggen bijvoorbeeld niet veel over de energieprijzen in de toekomst. De energiemarkten zijn volop in beweging en het is erg onzeker hoe energieprijzen zich ontwikkelen", waarschuwt de toezichthouder. De financiële voordelen die verkopers beloven zijn volgens de ACM dus soms niet realistisch.

Daarnaast waarschuwt de organisatie voor leningen voor thuisaccu's. De ACM raadt consumenten die geld lenen voor een thuisaccu aan om 'extra goed op te letten, omdat het niet zeker is dat ze dat geleende bedrag zullen terugverdienen'.

Er zijn uiteenlopende factoren die meespelen bij de terugverdientijd van thuisaccu's, zo legde Tweakers in een uitgebreid achtergrondartikel uit. Onder meer de energieprijzen en terugleverkosten van verschillende energieleveranciers spelen mee, maar ook het aantal zonnepanelen en het stroomverbruik van de consument. Daarnaast heeft de salderingsregeling, die vooralsnog van kracht is en waarvan de einddatum al meermaals is uitgesteld, invloed op de terugverdientijd van het middel voor lokale energieopslag. Eigenaren van een thuisaccu kunnen ook nog handelen op de onbalansmarkt, wat de terugverdientijd van de hardware volgens voorstanders verkort.