Rechtszaak tussen Qualcomm en Arm gaat van start

De rechtszaak tussen Qualcomm en Arm is op maandag 16 december van start gegaan in een rechtbank in het Amerikaanse Delaware. Volgens Arm maakt Qualcomm zich schuldig aan licentie-inbreuk. Het is nog niet duidelijk wanneer er een uitspraak van de jury en rechter plaatsvindt.

Arm daagde Qualcomm in 2022 voor de rechter vanwege vermeende licentie-inbreuk. Volgens Arm maakte Qualcomm na de overname van het bedrijf Nuvia onterecht gebruik van licentieovereenkomsten die Arm met Nuvia had. Qualcomm zou met de overname zonder toestemming van Arm de licenties van Nuvia hebben overgenomen.

Daarom wil de aanklager dat het chipbedrijf bepaalde ontwerpen van Nuvia vernietigt en effectief stopt met de productie van bepaalde chips. Volgens Reuters vraagt Arm overigens niet om een schadevergoeding voor de licentie-inbreuk. Wel wil Arm gecompenseerd worden voor handelsmerkinbreuk en in de praktijk zou Qualcomm een nieuwe licentieovereenkomst moeten afsluiten om door te mogen gaan met de productie van bepaalde chips. Naar schatting betaalt het bedrijf op dit moment jaarlijks 300 miljoen dollar voor Arm-licenties.