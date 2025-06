Canalys: Snapdragon X-laptops hadden vorig kwartaal 0,8 procent marktaandeel

Laptops met een Qualcomm Snapdragon X-soc waren in het derde kwartaal van 2024 goed voor 0,8 procent van de geleverde pc's. Dat claimt analistenbureau Canalys. Sinds release zouden minder dan 720.000 apparaten met een dergelijke chip verkocht zijn.

De afgelopen periode was het eerste volledige kwartaal waarin Qualcomm Snapdragon X-laptops geleverd werden; in het tweede kwartaal van 2024 betrof dat slechts een halve maand. Daarom is het aantal Snapdragon X-leveringen in Q3 gestegen met 180 procent ten opzichte van de periode daarvoor. Toch blijven de Arm-socs relatief een niche, concludeert Canalys volgens TechRadar. Van alle geleverde laptops in het derde kwartaal beschikte 0,8 procent over een dergelijke Snapdragon-chip. Onder Windows-laptops ligt dat aandeel iets hoger, op 1,5 procent.

Sinds de release van Qualcomms Snapdragon X-socs zouden er in totaal minder dan 720.000 laptops met dergelijke chips zijn geleverd. Daarmee heeft het bedrijf ook een relatief laag aandeel in het aantal geleverde 'AI-pc's', met geïntegreerde npu's voor AI-rekenwerk. Daaronder vallen bijvoorbeeld de recentste laptopchips van Intel en AMD. Vorig kwartaal werden 13,3 miljoen AI-pc's geleverd, wat neerkomt op twintig procent van alle pc-leveringen.

Qualcomm bracht zijn Snapdragon X-socs in juni uit. Het zijn de eerste pc-chips van het bedrijf die beschikken over zelfontworpen 'Oryon'-cores. Voorheen maakte Qualcomm gebruik van de 'kant-en-klare' Cortex-kernen van Arm zelf. Het bedrijf kwam in eerste instantie met sku's met tien tot twaalf kernen, hoewel er inmiddels ook een goedkopere variant met acht cores beschikbaar is. Onlangs hintte Qualcomm ook op de komst van Snapdragon X-chips voor instaplaptops, mogelijk met zes kernen.