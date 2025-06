Raspberry Pi brengt Compute Module 5 uit met snellere soc en USB 3.0

Raspberry Pi heeft de Compute Module 5 uitgebracht. Het apparaat krijgt dezelfde specs als de 'gewone' Raspberry Pi 5, maar dan in een modulaire formfactor. De Compute Module 5 is beschikbaar met maximaal 8GB geheugen, hoewel volgend jaar een 16GB-variant moet volgen.

Wat hardware betreft is de Compute Module 5 gelijk aan de Raspberry Pi 5 die vorig jaar beschikbaar kwam, alleen dan in een compactere en 'modulaire' formfactor. Het apparaat heeft daarmee een Broadcom BCM2712-soc, die beschikt over vier Cortex-A76-cores met een kloksnelheid van 2,4GHz. De module beschikt ook over andere verbeteringen uit de Pi 5, zoals de toevoeging van USB 3.0-ondersteuning met bandbreedtes tot 5Gbit/s.

Net als zijn voorganger, beschikt de Compute Module 5 over een formfactor van 55x40mm, met vier schroefgaten aan de uiteinden. Daarmee kan de module op een moederbord geplaatst worden, waarmee het apparaat van i/o voorzien kan worden.

Raspberry Pi komt zelf met een bijbehorend IO Board, dat alle interfaces van de CM5 toegankelijk maakt. Het bord beschikt onder meer over een gpio-connector met veertig pinnen, twee HDMI 2.0-aansluitingen, twee USB 3.0-poorten, een M.2-slot voor ssd's, een microSD-kaartlezer en een fanconnector. Het bord wordt via USB-C van stroom voorzien.

Raspberry Pi schrijft dat de Compute Module 5 'mechanisch compatibel' is met zijn voorganger. Er zijn wel een aantal veranderingen in de pin-out en het gedrag van de nieuwe module, voornamelijk vanwege het verwijderen van de twee MIPI x2-interfaces en de toevoeging van twee USB 3.0-interfaces. Tom's Hardware probeerde de nieuwe Compute Module met verschillende CM4-borden en had wisselende resultaten, van volledig werkend tot onbruikbaar. De Raspberry Pi Foundation heeft een datasheet gepubliceerd waarin alle veranderingen in de CM5 uitgebreid worden toegelicht.

Raspberry Pi levert het apparaat vanaf 45 dollar. Er komen per direct varianten beschikbaar met 2 tot en met 8GB ram en 0 tot en met 64GB opslag. Ergens in 2025 volgt naar verwachting een variant met 16GB geheugen, hoewel de fabrikant daarvoor nog geen concretere releasedatum deelt.

De Raspberry Pi Compute Module 5 en bijbehorend IO Board. Bron: Raspberry Pi