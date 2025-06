Home Assistant OS 12 voegt ondersteuning toe voor Raspberry Pi 5

Home Assistant OS 12 heeft ondersteuning gekregen voor de Raspberry Pi 5 en Odroid-M1S. Een derde van de gebruikers van het besturingssysteem heeft een Pi in gebruik. De ondersteuning duurde iets langer door wat obstakels bij de ontwikkeling ervan.

Home Assistant OS 12

De lange testfase was nodig als gevolg van 'tryboot', een mechanisme om bij het mislukken van het uitvoeren van een update terug te vallen op een vorige versie van de firmware, meldt Nabu Casa. Dat updatemechanisme is nieuw en vereiste de langere periode voor previews.

De Pi 5 biedt een vloeiendere gebruikservaring op het OS dan voorgaande versies van het bord, claimt het bedrijf. Bovendien is het mogelijk een NMVe-ssd aan te sluiten voor snellere opslag dan voorheen mogelijk was.

De Pi 5 kwam in september vorig jaar uit. Hij is op bijna alle vlakken aangepast ten opzichte van de voorganger, de Raspberry Pi 4, die in 2019 uitkwam en die de populairste hardware is waarop Home Assistant OS draait. Een changelog van versie 12.0 is ook te vinden op de Downloads-pagina.