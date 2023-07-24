Home Assistant kan als standaard assistent in Android worden ingesteld

Home Assistant-gebruikers kunnen de nieuwe spraakassistent van de app instellen als de standaard Android-assistent. Ook zit de spraakassistent in de app zelf en komt er native ondersteuning voor Wear OS.

Gebruikers van het smartphoneplatform kunnen Assist, zoals de assistent heet, als de standaard digitale assistent van Android instellen, schrijven de makers. Dat is vergelijkbaar met hoe nu Google Assistant of Amazons Alexa kunnen worden opgeroepen. De functie kan daarmee worden opgeroepen via het vergrendelscherm of vanuit het thuisscherm door de powerknop ingedrukt te houden.

Om Assist te kunnen instellen, moeten gebruikers de officiële Home Assistant-app hebben geïnstalleerd. Die app krijgt ook een update waarmee het mogelijk is Assist overal vanuit de app op te roepen.

Home Assistant kondigde Assist eerder dit jaar aan, in wat het bedrijf 'het jaar van de stem' heeft genoemd. Home Assistant wil in 2023 meer aandacht besteden aan spraakbesturing. Eerder dit jaar bracht het daarvoor al een chatfunctie uit waarmee gebruikers hun verbonden apparaten met commando's konden bedienen. In april volgde al een eigen spraakassistent genaamd Assist en die is nu in Android te gebruiken.

Er zijn ook verbeteringen doorgevoerd in de bestaande assistent. Gebruikers kunnen nu via een UI-menu hun eigen triggers bewerken. Zo kunnen gebruikers bepalen welke spraakcommando's welke actie moeten uitvoeren. Dat was eerder al wel mogelijk, maar alleen via een yaml-bestand. Ook heeft de stemassistent nu volwaardige ondersteuning voor smartwatchplatform Wear OS.

Assist kan nog steeds in verschillende talen worden gedraaid, waaronder Nederlands. Er is voorlopig nog geen wake word, maar dat wordt volgens de ontwikkelaars de volgende stap.