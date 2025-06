Nieuwe versie Home Assistant introduceert eenvoudigere dashboardtooling

Er is een nieuwe versie van de smarthomesoftware Home Assistant uitgekomen. In deze versie wordt nieuwe tooling geïntroduceerd die het makkelijker moet maken om dashboards te bouwen.

De functionaliteit is momenteel nog experimental en heeft als codename 'Project Grace' gekregen, naar de computerwetenschapper Grace Hopper. Project Grace is boven op het huidige dashboardframework Lovelace gebouwd en introduceert onder andere drag and drop voor het plaatsen van interface-elementen, of 'cards', in het dashboard. Daarnaast moeten de dashboards die met Project Grace gemaakt zijn, responsive schalen op verschillende schermformaten, wat bij de oude dashboards niet het geval was. Naast drag and drop en automatische scaling is er nu ook ondersteuning voor 'sections', clusters van cards die bij elkaar horen, zoals alle apparaten in een bepaalde ruimte of verschillende apparaten van hetzelfde type.

Nabu Casa, het bedrijf achter Home Assistant, vermeldt de functies in de releasenotes van versie 2024.3 en heeft een uitgebreide blogpost online gezet waarin het de denkwijze achter het nieuwe systeem uiteenzet. Daarin laat het ook weten dat de functionaliteit nog niet compleet is en dat het afraadt om nu al op de nieuwe tooling over te stappen. Zo kan de nieuwe sections-functionaliteit slechts overweg met een beperkt aantal dashboardcards en moeten makers van deze cards aanpassingen doen om ze compatibel te maken. Gebruikers die de overstap nog niet willen wagen, kunnen de tooling testen in een demo-omgeving.

Een dashboard op basis van Project Grace, met verschillende secties. Klik voor een animated gif van de drag and drop-functionaliteit.