Home Assistant brengt HACS 2.0 uit met vernieuwd uiterlijk en snellere downloads

Home Assistant heeft versie 2.0 van de Home Assistant Community Store, ofwel HACS, uitgebracht. HACS 2.0 komt met een vernieuwd uiterlijk en snellere downloads, belooft Home Assistant.

Smarthomeplatform Home Assistant maakt veel integraties zelf, maar staat ook toe dat gebruikers hun eigen integraties en UI-elementen maken. Dergelijke integraties en UI-elementen worden aangeboden in de gratis en opensource Home Assistant Community Store. Gebruikers kunnen hun code delen door hun GitHub-repository aan te leveren bij HACS.

De tweede versie van HACS bevat onder meer een nieuw dashboard, schrijft Home Assistant in een aankondiging. Dat dashboard lijkt nu meer op dat van Home Assistant zelf en bevat onder meer opties om te filteren, groeperen, sorteren en zoeken.

Ook komt HACS 2.0 volgens Home Assistant met snellere downloads. Eerder gebruikte het platform alleen GitHub om informatie als bestandslocaties en beoordelingen op te halen. Om dit proces sneller te laten verlopen is er een remote dataset gemaakt, die in Cloudflare R2 buckets wordt bewaard. Deze dataset wordt regelmatig geüpdatet, zodat niet steeds de api van GitHub aangesproken hoeft te worden als een gebruiker informatie opvraagt. "Bestanden worden nog steeds vanaf GitHub gedownload en hun api wordt nog steeds benaderd, maar gaat veel minder verzoeken zien, en de snelheidsverbetering is enorm", aldus Home Assistant.

De laatste grote verandering aan HACS draait om updates en reparaties aan integraties en UI-elementen. Deze verschijnen voortaan op dezelfde plek als waar systeem- en add-onupdates verschijnen. Daardoor hoeven gebruikers niet meer dagelijks naar de HACS-pagina te navigeren, is de gedachte.