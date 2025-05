ASUS' 480Hz-wqhd-oledmonitor krijgt adviesprijs van 999 dollar

ASUS kondigde zijn ROG Swift OLED PG27AQDP-monitor al aan op de CES in januari. Tijdens de gamescom heeft de eerste 480Hz-wqhd-oledmonitor nu een adviesprijs gekregen van 999 dollar. Wat het scherm in Nederland precies zal kosten is nog onbekend.

De ROG Swift OLED PG27AQDP heeft een mat woledpaneel van 26,5 inch met 2560x1440-pixelresolutie. Het scherm heeft een rgwb-subpixelindeling, net zoals het 32"-4k-woledpaneel in bijvoorbeeld de ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP. Die indeling lijkt meer op de gebruikelijke 'rgb'-volgorde dan de voor eerdere 1440p-woledschermen gebruikte rwbg-indeling, wat colorfringing moet helpen verminderen.

De ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP ondersteunt bfi

('ELMB') bij 240Hz

Zoals ASUS al op de CES bekendmaakte, heeft de PG27AQDP een maximale refreshrate van 480Hz. Dat is hoger dan bij eerdere wqhd-oledmonitors, waarvan de snelste op 360Hz verversen. De piekhelderheid zou 1300cd/m² bedragen en het scherm kan 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Net als andere recente ASUS-oledschermen heeft de PG27AQDP een black frame insertion-functie (bfi) die op de halve refreshrate van het scherm werkt, in dit geval dus op 240Hz. In het scherm zitten ook enkele nieuwe anti-inbrandfuncties, zo laat de fabrikant weten. Zo is er bijvoorbeeld een optie om de taakbalk of de hoeken van het beeld automatisch te dimmen.

In het persbericht dat ASUS tijdens gamescom heeft uitgestuurd, krijgt de ROG Swift OLED PG27AQDP een adviesprijs van 999 dollar. Een Nederlandse vertegenwoordiger kon desgevraagd nog geen lokale prijs melden; wel dat het scherm hier in het vierde kwartaal in de winkels moet liggen.

ROG Strix OLED XG27ACDNG en ROG Swift PG27AQNR: 360Hz met oled of ips

Behalve de PG27AQDP toonde ASUS ook nog wat andere monitors op de gamescom. De ROG Strix OLED XG27ACDNG verschilt qua productnaam weinig van de ROG Strix OLED XG27AQDMG die al iets langer uit was. Beide schermen hebben een glossy afwerking, waarbij de XG27ACDNG geen woled-, maar een wat gebruikelijker QD-oledpaneel heeft met 27"-diagonaal en 2560x1440 pixels. De refreshrate van maximaal 360Hz valt precies tussen de 240Hz van woledvariant XG27AQDMG en het 480Hz-model PG27AQDP.

De XG27ACDNG heeft dezelfde anti-inbrandfuncties als de PG27AQDP en in tegenstelling tot bij de PG27AQDP is er een USB-C-poort met 90W power delivery aanwezig. Ook dit scherm moet in het vierde kwartaal in de winkels liggen, maar een prijs is nog niet bekend.

De ROG Swift PG27AQNR is een ips-lcd-monitor met eveneens een 27"-diagonaal, 2560x1440-pixelresolutie en 360Hz-refreshrate. Bijzonder aan dit scherm is vooral dat het een van de eerste volledige G-sync-schermen is op basis van een Mediatek-scaler. Eerder hadden dit soort monitors een eigen Nvidia-scalerchip. In tegenstelling tot bij oudere G-sync-schermen kan de motionblurreductionfunctie op de PG27AQNR worden gebruikt in combinatie met een variabele refreshrate, wat Nvidia 'Pulsar' noemt. Overigens waren er al langer non-G-Sync-monitors met zo'n functie, onder meer van ASUS zelf.

De PG27AQNR heeft DisplayPort 1.4, tweemaal HDMI en een USB-poort die kan worden gebruikt voor firmware-updates. Er is nog geen informatie over verdere beeldeigenschappen, zoals kleurbereik en hdr-ondersteuning. Ook de PG27AQNR heeft nog geen prijs en een releasedatum in het vierde kwartaal van 2024.