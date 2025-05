AOC kondigt 4k-QD-oledmonitor met lagere refreshrate van 165Hz aan voor 849 euro

AOC toont op de gamescom in Keulen een nieuwe QD-oledmonitor met 4k-resolutie die met 849 euro flink goedkoper moet worden dan bestaande opties. De Agon Pro AG326UD heeft echter wel een lagere refreshrate.

De goedkoopste 4k-QD-oledmonitor die je nu in Nederland en België kunt kopen is volgens onze Pricewatch de Alienware AW3225QF. De vanafprijs bedraagt ongeveer 1125 euro en evenals alle huidige 32"-QD-oledmonitors met 4k-resolutie heeft deze een maximale refreshrate van 240Hz. AOC pakt het voor zijn Agon Pro AG326UD anders aan: bij dit 32"-scherm gaat de refreshrate maar tot 165Hz. Vanaf september ligt het scherm in de winkels.

Naast de mindere refreshrate mag je bij de AG326UD niet de meest uitgebreide connectiviteit verwachten. Twee HDMI 2.1-poorten met volledige bandbreedte zijn echter wel aanwezig. Het scherm heeft ook DisplayPort en een USB-hub, maar geen USB-C-aansluiting geschikt voor stroomleverantie naar de laptop. Veel 4k-QD-oledmonitors hebben die wel. AOC heeft niet bespaard op 8W-stereospeakers, rgb-verlichting en een voet met hoogteverstelling. Evenals de meeste andere 4k-QD-oledmonitors heeft de AG326UD een paneel met een glimmende afwerking, kan hij meer dan 99 procent van het DCI-P3-kleurbereik weergeven en heeft het scherm een VESA DisplayHDR True Black 400-certificaat.

AOC Agon Pro AG276QZD2

Agon Pro AG276QZD2: 27"-QD-oled met 240Hz

Naast de AG326UD had AOC nóg een Agon Pro-scherm meegebracht naar de gamescom: de AG276QZD2. Het gaat logischerwijs om een variant op de AG276QZD, de eerste oledmonitor van AOC uit 2023. Hetzelfde gebleven zijn de 27"-diagonaal, 2560x1440-pixelresolutie en 240Hz-refreshrate, maar de AG276QZD2 heeft een glimmend QD-oledpaneel, waar de AG276QZD een mat woledpaneel had. Veel andere 27"-QD-oledopties gaan tot 360Hz.

Opnieuw moet een relatief lage adviesprijs de lagere refreshrate goedmaken: als de AG276QZD2 in september uitkomt, moet hij 699 euro gaan kosten. Dat is iets meer dan de AG276QZD, die opvallend genoeg nog een tijdje naast het nieuwe model blijft worden verkocht. Evenals de AG326UD beschikt de AG276QZD2 over stereospeakers, rgb-verlichting en een voet met hoogteverstelling. Er zijn DisplayPort, tweemaal HDMI 2.0 en een USB-hub aanwezig.