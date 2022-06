Nieuwe 27"-AOC-monitor combineert 300Hz-refreshrate met 1440p-resolutie

AOC komt met een nieuwe gamingmonitor op de markt. De AOC AGON AG274QS heeft een 27"-display, een resolutie van 1440p en een refreshrate van 300Hz. De combinatie van een dergelijk hoge refreshrate en resolutie is vrij nieuw. De monitor kost rond de 1100 euro.

Volgens de Pricewatch is er een enkele andere monitor te vinden die de combinatie van een wqhd-resolutie en een dergelijk hoge refreshrate maakt: de MSI MEG 271Q Mini LED. Deze werd op de CES 2022 aangekondigd, maar daar is nog geen releasedatum voor. Daarmee is de AOC voor dit moment de enige optie voor wie deze eisen aan resolutie en refreshrate stelt. Op andere gebieden, zoals de hdr-certificering en ondersteuning voor G-Sync, streeft de aankomende MSI-monitor de AOC wel weer voorbij.

AOC claimt dat hun nieuwe monitor een moving picture response time van 0,5ms biedt. Notebookcheck noteert bovendien dat de grijs-tot-grijsresponstijd 1ms bedraagt. Wat betreft de certificering voor dynamische refreshrates, die van 48 tot 300Hz gaan, heeft dit model een Freesync Premium Pro-stempel van AMD gekregen. Een DisplayHDR 600-certificering heeft hij ook. De statische contrastverhouding is 1000:1 en dynamisch is dat 80.000.000:1. Uitgedrukt in de srgb-kleurruimte dekt hij 122 procent. Het ips-paneel biedt kijkhoeken van 178 graden.

De USB-hub biedt ruimte voor vier USB 3.1 gen 1-poorten en er zijn vier display-ingangen: tweemaal HDMI 2.0 en tweemaal DisplayPort 1.4. Wie werkelijk die volle 300Hz wil benutten, moet DisplayPort gebruiken. Overige extra's zijn een geprojecteerd AGON-logo onder het scherm, rgb-ledverlichting aan de achterzijde, twee 5W-speakers, en een voet die portretoriëntatie ondersteunt. Ook is er ondersteuning voor AOC's Quick Switch-randapparaat, een afstandsbedieninkje die faciliteert dat gebruikers snel van instellingen kunnen wisselen, maar uit de productpagina wordt niet duidelijk of deze los gekocht moet worden. De AOC AGON AG274QS kost rond de 1100 euro en lijkt inmiddels leverbaar te zijn bij verschillende webwinkels.