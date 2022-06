Remake van Prince of Persia: The Sands of Time is uitgesteld tot na maart 2023

Ubisoft heeft laten weten dat de verandering van ontwikkelstudio voor de Prince of Persia: The Sands of Time-remake er ook voor heeft gezorgd dat de release uitgesteld wordt. De game komt niet meer voor 31 maart 2023 uit. Voorheen was een release in 2022 gepland.

De Franse gameuitgever vertelt aan IGN dat als gevolg van het overhandigen van ontwikkelingsverantwoordelijkheden voor de remake aan Ubisoft Montréal, 'boekjaar 23 niet langer het doelwit is voor de release'. Dat boekjaar eindigt voor het bedrijf op 31 maart 2023. Op vrijdag maakte Ubisoft alleen de wisseling van ontwikkeltaken van twee Indiase Ubisoft-studio's naar de Canadese bekend. Er werd toen nog niets gezegd over de gevolgen daarvan voor de releasedatum.

De remake van Prince of Persia: The Sands of Time is sinds de aankondiging in 2020 viermaal uitgesteld. Daar werd eenmaal als reden de coronapandemie opgegeven en ditmaal komt het vanwege de wisseling van ontwikkelaar.

The Sands of Time stamt uit 2003. De game was destijds erg populair en blies de franchise nieuw leven in na een matig onthaal voor Prince of Persia 3D in 1999. Een nieuw spelmechanisme in de titel was de dolk waarmee de prins de tijd kan terugdraaien. Dit gebruikt hij zowel om te helpen bij moeilijke platforming-secties als in gevechten.

Onthullingstrailer voor de remake, 2020