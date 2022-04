Remake van Prince of Persia: The Sands of Time verschijnt in januari

Ubisoft brengt op 21 januari 2021 een remake van Prince of Persia: The Sands of Time uit. Het spel bevat opgepoetste beelden en een nieuwe gameplaymechanismen ten opzichte van het origineel uit 2003. Ook is het origineel uit de jaren tachtig vrij te spelen.

Volgens Ubisoft is de nieuwe versie van Prince of Persia: The Sands of Time de eerste volledige remake die het bedrijf maakt. Het spel is gemaakt door Ubisoft Pune en Ubisoft Mumbai. Die hebben onder andere de filmische scenes opnieuw opgebouwd, met verbeterde graphics.

Daarnaast is er weergave vanuit nieuwe camerastandpunten tijdens het spelen en zijn er verbeteringen doorgevoerd bij de puzzels die spelers moeten oplossen, bij de manier van vechten en bij het kunnen terugspoelen van de tijd.

Prince of Persia: The Sands of Time verscheen in 2003 en betekende toen de reboot van de klassieke games uit de jaren tachtig en negentig. Die kwamen van de hand van de Amerikaan Jordan Mechner, die ook meewerkte aan The Sands of Time. In de remake kunnen spelers zijn klassieke Prince of Persia-game uit 1989 vrijspelen. Mechner werkte niet actief mee aan de nieuwe remake, maar is wel op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en heeft advies gegeven op een aantal punten.

In het spel gaat de Perzische prins samen met prinses Farah de strijd aan met de kwaadaardige Vizier in het rijk van de Maharadja van India. Daarbij gebruikt hij de Dolk des Tijds, waarmee hij de tijd kan terugdraaien. Met die dolk heeft de prins de Zandloper des Tijds geopend, vooraf niet wetende dat hij hiermee groot onheil zou veroorzaken.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake kost 40 euro en is vanaf 21 januari verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One. De pc-versie komt uit in de Epic Game Store en Ubisoft Store en als onderdeel van Ubisofts Uplay+-abonnement.