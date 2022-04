Ubisoft maakt extreme-sports-mmo met wintersporten, mountainbikes en wingsuits

Ubisoft brengt op 25 februari 2021 een nieuwe massive multiplayer online-sportsgame uit. Riders Republic ondersteunt op de next-genconsoles en pc weergaven van 'meer dan' vijftig spelers. Bij de huidige generatie consoles is dat twintig spelers.

In Riders Republic kunnen spelers skiën, snowboarden, mountainbiken of vliegen met een wingsuit in een 'enorme multiplayerspeeltuin', aldus Ubisoft. De game is alleen of met vrienden te spelen en in de open wereld komen spelers continu andere sporters tegen, zegt de uitgever.

De pc-versie ondersteunt de weergave van 'meer dan vijftig spelers'. Datzelfde geldt voor de versie van de game voor de next-genconsoles van Sony en Microsoft. Bij de PlayStation 4 en Xbox One is de weergave van het aantal spelers beperkt tot 'meer dan twintig'. Hoeveel spelers er exact weergegeven kunnen worden is niet duidelijk. Ook is onbekend hoeveel spelers er tegelijk in een instance van de multiplayerwereld kunnen zitten.

Riders Republic bestaat uit een open spelwereld met afwisselende landschappen, van dorre canyons tot besneeuwde bergen. Het landschap is gebaseerd op Amerikaanse nationale parken zoals Bryce, Yosemite, Sequoia, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain en Grand Teton. De landschappen zijn nagebouwd en 'op fantasierijke wijze samengesmolten', aldus Ubisoft. De game heeft een carrièremodus en verschillende multiplayermodi.

Ubisoft Annecy is de ontwikkelaar van Riders Republic. Die studio maakte eerder wintersportgame Steep. De nieuwe sports-mmo verschijnt op 25 februari 2021 voor de PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en komende generatie. Het spel komt voor Windows uit via de Ubisoft Store, de Epic Games Store en Google Stadia. Ook is de game onderdeel van Ubisofts Uplay+-abonnement.