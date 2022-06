Ubisoft stelt Riders Republic-bèta tot zaterdag open voor iedereen

Ubisofts extreme-sports-mmo Riders Republic krijgt per direct een open bèta. Iedereen die dat wil kan de game van 25 tot 28 augustus uitproberen. Op maandag startte Ubisoft al met een besloten bèta van het spel.

Ubisoft meldt tijdens de gamescom 2021-openingsceremonie dat de Riders Republic-bèta tot zaterdag beschikbaar is voor alle spelers op ieder platform. De open bèta is daarmee beschikbaar voor pc via Ubisoft Connect en de Epic Games Store. PS4- en PS5-gebruikers kunnen de bèta downloaden via de PlayStation Store en de bèta komt via de Xbox Store beschikbaar voor Xbox One en Xbox Series X en S.

Riders Republic is een extreme-sports-mmo waarin spelers kunnen mountainbiken, wintersporten en met wingsuits kunnen vliegen in een open spelwereld. Ubisoft noemt het spel een 'enorme multiplayerspeeltuin' waarin gamers met vrienden kunnen spelen en ook andere spelers tegenkomen. De game zou aanvankelijk in februari uitkomen, maar werd uitgesteld tot 28 oktober.