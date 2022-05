Ubisoft stelt release extreme-sports-mmo Riders Republic uit tot later dit jaar

Ubisoft heeft de release van Riders Republic uitgesteld. Deze massive multiplayer online-sportsgame had eigenlijk eind volgende maand moeten verschijnen, maar dat wordt volgens de nieuwe planning ergens later dit jaar.

Ubisoft Annecy, het ontwikkelteam van Riders Republic, schrijft in een verklaring dat het uitstel extra tijd oplevert voor het team om de beste en ervaring voor de spelers te creëren. Een nadere toelichting ontbreekt en ook is er nog geen nieuwe releasedatum bekendgemaakt.

Riders Republic geeft spelers de mogelijkheid om te skiën, snowboarden, mountainbiken of vliegen met een wingsuit, in wat Ubisoft omschrijft als een 'enorme multiplayerspeeltuin'. Op de pc en de next-genconsoles is er daarbij ondersteuning voor weergaven van meer dan vijftig spelers. Riders Republic bestaat uit een open spelwereld met verschillende landschappen, zoals woestijnen en besneeuwde bergen.

De game wordt gemaakt door Ubisoft Annecy. Deze studio was eerder verantwoordelijk voor de wintersportgame Steep. Riders Republic zal uiteindelijk uitkomen voor Windows via de Ubisoft Store en de Epic Games Store, maar de game komt ook uit voor Google Stadia en is onderdeel van Ubisofts Uplay+-abonnement. Ook komt de game uit voor de Xbox One en de PS4 en dus de PS5 en de Xbox Series X.