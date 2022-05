Gerucht: Apple wil MagSafe terug en Touch Bar weghalen op komende MacBooks

Apple zou in zijn komende MacBook Pro-modellen de MagSafe-laadpoort terug willen brengen en de Touch Bar willen weghalen. Dat melden financieel persbureau Bloomberg en TF Securities-analist Ming-Chi Kuo los van elkaar. Ook zouden de laptops meer poorten krijgen.

Het gaat om modellen met een 14"-scherm en een 16"-variant met typenummer J314 en J316, meldt Bloomberg. Kuo spreekt volgens MacRumors over dezelfde schermdiagonalen. De MagSafe-poort zou een aparte laadpoort worden met ongeveer dezelfde vorm zoals als Apple deze gebruikte tussen 2006 en 2016. Daarbij zouden de nieuwe MacBooks sneller opgeladen kunnen worden dan tot nu toe het geval is.

MacBooks van de afgelopen jaren werken met USB-C voor laden. De oude MagSafe-poorten hebben een magnetische aansluiting, die gemakkelijk te verbreken is als de laadkabel onder druk komt te staan. Daardoor valt het snoer en niet de laptop als bijvoorbeeld de gebruiker er per ongeluk tegenaan loopt. USB-C is geen magnetische aansluiting.

De Touch Bar zit sinds 2016 op MacBooks, maar op de komende, nieuwe versie zit volgens Kuo een rij fysieke functietoetsen. Kuo meldt verder dat er meer poorten op de laptops komen, zodat gebruikers minder of geen dongles nodig hebben.

De laptops zouden een nieuwe versie krijgen van Apples eigen M1-soc die eind vorig jaar voor het eerst verscheen in de 13"-versie van de MacBook Pro. Ook is het ontwerp gewijzigd, met de platte randen van de iPad Pro en iPhone 12 aan de boven- en onderkant. Er verscheen niet eerder een 14"-versie van de laptop. Kuo vermeldt dat de laptops in de zomer zouden moeten verschijnen.