Kuo: Apple onthult in 2021 AirTags en augmentedreality-apparaat

Apple is mogelijk van plan om dit jaar zijn AirTags te introduceren. Dat meldt analist Ming-Chi Kuo in een rapport. Er gaan al langer geruchten rond over dergelijke objecttrackers. Het bedrijf zou dit jaar ook een augmentedreality-apparaat uitbrengen.

Kuo meldt dat de producten in de loop van 2021 aangekondigd moeten worden, zo schrijft ook MacRumors. Er gaan al langer geruchten rond over AirTags. In 2019 verschenen al verwijzingen naar dergelijke trackers in iOS, zo merkte onder andere MacRumors op. AirTags kunnen aan objecten bevestigd worden, waarna ze deze kunnen opsporen via een Apple-apparaat. De apparaten zouden hiervoor compatibel zijn met Apples ultrawidebandchips en bediend worden via de Find My-app voor iOS-apparaten.

Apple is niet het enige bedrijf die aan dergelijke trackers lijkt te werken. Ook smartphonefabrikant Samsung lijkt te werken aan Galaxy Smart Tags, die een soortgelijke werking zouden bieden. Samsung kondigt deze trackers vermoedelijk op 14 januari aan, samen met de Galaxy S21-serie.

Verder zou Apple dit jaar een nieuw AR-apparaat aankondigen, zo meldt Kuo. De analist biedt hierover geen details. Mogelijk gaat het hierbij echter om een AR-bril of -headset; er gaan al langer geruchten rond dat Apple aan dergelijke producten werkt. Jon Prosser, een andere analist die geregeld correcte informatie over Apple-producten publiceert, stelde vorig jaar dat Apple zijn eerste AR-bril voor juni 2021 wil uitbrengen. Anderzijds bieden huidige iPhones en iPad Pro-modellen ook AR-functionaliteit.

Kuo stelt verder dat het bedrijf dit jaar nieuwe AirPods, Macs met Apple Silicon-chips en apparaten met miniledschermen aankondigt. Ook over deze producten gaan al langer geruchten. Eind december stelde DigiTimes dat Apple in 2021 een iPad Pro 12,9" met miniledscherm introduceert. Op termijn moet de fabrikant ook een Macbook Pro en andere apparaten met een dergelijk paneel uitbrengen.