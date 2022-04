Fitbit Inspire 2 krijgt Tile-trackingfunctie via software-update

Fitbit voegt een softwarematige Tile-tracker toe aan zijn Inspire 2-fitnesstracker. Daarmee kunnen gebruikers de locatie van hun Inspire 2 opsporen via bluetooth. De functie wordt gratis via een software-update toegevoegd, die vanaf maandag wordt uitgerold.

Na de update kunnen gebruikers de Tile-app installeren op hun gekoppelde smartphone om de trackingfunctie te activeren, laten Fitbit en Tile weten in een persbericht. Met de integratie zouden gebruikers vervolgens hun verloren fitnesstracker moeten kunnen vinden via de Tile-app. Tile beschikt daarnaast een eigen crowdsourced netwerk bestaande uit Tile-gebruikers. Daarmee kunnen Inspire 2-eigenaren hun verloren apparaat mogelijk ook op grotere afstand opsporen.

Naast de trackingfuncties, kunnen Inspire 2-gebruikers hun smartphone ook laten overgaan via bluetooth, ook wanneer deze op stil staat. De Fitbit Inspire 2 werkt daarnaast met de premium-functies van Tile, zoals 'slimme meldingen' wanneer gebruikers hun huis verlaten zonder hun gekoppelde apparaat. Tile Premium kost 3 euro per maand of 35 euro per jaar.

De Inspire 2 is de eerste wearable die Tile-ondersteuning krijgt. Het is niet duidelijk of andere Fitbit-producten ondersteuning krijgen voor deze functies. Tile-tracking is al wel beschikbaar in verschillende andere apparaten, zoals koptelefoons, draadloze oordoppen en laptops. Er zijn verschillende andere bedrijven die aan bluetoothtrackers werken. Zo bracht Samsung eerder dit jaar zijn Galaxy SmartTags uit, die werken in combinatie met Galaxy-smartphones van het bedrijf. Apple werkt naar verluidt aan AirTags, die zouden werken met de U1-ultrawidebandchip.