Samsung brengt Galaxy SmartTags-trackers over twee weken uit in Nederland

Samsung brengt zijn Galaxy SmartTags, bluetoothtrackers om spullen terug te vinden, over twee weken uit in Nederland. Het apparaatje verschijnt tegelijk met de Galaxy S21-lijn van smartphones, zegt de fabrikant.

Met de trackers kunnen gebruikers spullen terugvinden via bluetooth, zegt Samsung. De fabrikant kondigde Galaxy SmartTags donderdag aan tijdens de presentatie van de Galaxy S21-telefoons, maar zei toen niet wanneer en voor welke prijs ze in Nederland zouden uitkomen.

De telefoon en SmartTags hoeven geen bluetoothverbinding te hebben, zolang er maar een gebruiker van een compatibele Galaxy-telefoon in de buurt is van de SmartTag. De tracker verstuurt het signaal via die telefoon naar de telefoon van de eigenaar. Dat gebeurt via de app SmartThings Find. Hoe dat is beveiligd, is onbekend. Samsung claimt dat het versleuteld gebeurt, maar spreekt niet over de vorm van encryptie die het bedrijf toepast.

Ook zijn de trackers te vinden door geluid te laten afgaan. De trackers werken niet met ultrawideband; daarvoor komt later dit jaar de SmartTag+ uit, waarmee gebruikers de exacte locatie in een ruimte kunnen zien in een camerabeeld van een compatibele smartphone. De Galaxy SmartTag komt over twee weken uit voor 29 euro.