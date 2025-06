Samsung SmartTag 2-tracker met nieuw ontwerp verschijnt vroegtijdig in webwinkel

De onaangekondigde Samsung SmartTag 2-tracker is opgedoken bij een Britse webwinkel. De listing bij de winkel bevestigt onder meer het vernieuwde ontwerp en dat de tracker uwb-ondersteuning krijgt. Wanneer de SmartTag 2 precies verschijnt, is niet bekend.

Bij de Britse webwinkel zijn zwarte en witte varianten van de Samsung SmartTag 2-trackers te zien, merkte 9to5Google op. De trackers krijgen een nieuw ontwerp met een groter gat, waarmee de tracker bijvoorbeeld bevestigd kan worden aan een sleutelhanger. Het apparaat zelf is daarmee ook langwerpiger dan voorheen. Dat was al verwacht; de SmartTag 2 dook eerder al op bij de Amerikaanse FCC.

De listing bevestigt daarnaast dat de SmartTag 2 ondersteuning biedt voor zowel ultra-wideband als bluetooth als communicatietechnieken. Met uwb kan de tracker accuraat worden opgespoord met een ondersteunde Samsung-smartphone. De tracker maakt opnieuw gebruik van Samsungs SmartThings Find-netwerk. Daarmee kunnen Galaxy-apparaten de locatie van de trackers bepalen, net zoals Apples Find My-netwerk dat bijvoorbeeld doet met AirTags en Apple-devices als iPhones en iPads.

Samsung bracht zijn eerste SmartTag-trackers twee jaar geleden uit. Het bedrijf kwam met twee varianten: eerst een 'gewoon' model met alleen bluetooth, en later een Plus-variant die ook ondersteuning voor uwb als communicatietechniek bood. De SmartTag 2-listing van vrijdag lijkt, samen met de eerdere details van de FCC, te suggeren dat er ditmaal slechts één model verschijnt met zowel bluetooth- als uwb-ondersteuning. Dat is echter nog niet officieel bevestigd.

Het is niet bekend wanneer Samsung zijn SmartTag 2-tracker officieel aankondigt. De Britse webwinkel noemt een levertijd van twee maanden, naast een adviesprijs van 43 pond. Omgerekend komt dat neer op 50 euro. Het is echter niet bekend of die prijs definitief is; het kan ook een placeholder betreffen. De eerste SmartTag en SmartTag+ kostten bij release respectievelijk 30 en 40 euro.