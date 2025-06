Gerucht: Dragon Age: Dreadwolf verschijnt 'op zijn vroegst' in de zomer van 2024

BioWare en EA brengen Dragon Age: Dreadwolf 'op zijn vroegst' volgend jaar in de zomer uit. Dat melden ingewijden aan Giant Bomb-journalist Jeff Grubb, die vaker vroegtijdig correcte informatie deelt over komende EA-games. De game wordt mogelijk verder opgeschoven.

Bronnen vertellen dat BioWare aanvankelijk een interne releasedatum van september 2023 hanteerde, vertelt Grubb in een aflevering van de Game Mess Mornings-podcast. De beoogde releasedatum werd later door BioWare opgeschoven naar maart 2024, maar komt nu 'op zijn vroegst' in de zomer van 2024 uit. Grubb meldt dat het aannemelijk is dat de game nog verder wordt opgeschoven naar eind volgend jaar of misschien begin 2025.

Ontwikkelaar BioWare maakte eerder deze week bekend dat het zeven procent van zijn personeel ontslaat. In totaal waren dat ongeveer vijftig mensen, waaronder ontwikkelaars die werkten aan Dragon Age. BioWare zegt dat die ontslagronde het team meer agile en gefocust moet maken.

Dreadwolf is al jaren in ontwikkeling. BioWare kondigde de vierde game in de Dragon Age-franchise in 2018 al aan, en deelde twee jaar later een nieuwe teaser. Vorig jaar werd bekend dat de game de subtitel Dreadwolf zal krijgen. BioWare en EA hebben nog geen officiële releasedatum gedeeld. Volgens Grubb volgt een release dus op zijn vroegst volgende zomer. Grubb deelt vaker correcte informatie over games van Electronic Arts. Zo meldde hij voor de aankondiging dat EA Motive werkte aan een Dead Space-remake.