Gerucht: EA beslist deze week of revisie van Anthem doorgaat

Electronic Arts beslist volgens een gerucht deze week over de toekomst van Anthem. De game kwam begin 2019 uit en flopte. Vorig jaar maakte BioWare bekend dat de studio met dertig man werkt aan een revisie. Dat team zou te klein zijn.

Drie bronnen zeggen tegen Bloomberg dat de top van EA deze week de nieuwste versie van 'Anthem Next' beoordeelt. Vervolgens zal er een beslissing gemaakt worden over de vervolgstappen. Er zijn twee opties: of het team dat aan de revisie werkt wordt uitgebreid, of het project wordt stopgezet.

Het team dat aan de verbeterde versie werkt, moet volgens de bronnen flink uitgebreid worden. Vorig jaar maakte BioWare bekend dat er dertig ontwikkelaars werken aan de revisie van Anthem. Dat team zou veel te klein zijn om de plannen waar te maken en zou op zijn minst moeten verdrievoudigen, zeggen anonieme bronnen die betrokken zijn bij het project.

Producent Christian Dailey had de leiding over het team dat aan de revisie van Anthem werkt, maar eind vorig jaar kreeg hij de rol van executive producer van de Dragon Age-games, na het vertrek van Casey Hudson. Daardoor is het onbekend wat de status is van de Anthem-revisie.

Het is niet duidelijk of EA verder wil investeren in een poging om de geflopte game alsnog te laten slagen. Aan Anthem is jarenlang gewerkt, maar de game werd negatief ontvangen vanwege technische problemen en inhoudelijke tekortkomingen. Het ontwikkelen duurde bijna zeven jaar, maar pas in de laatste achttien maanden begon de daadwerkelijke productie. Daarvoor werden er volgens BioWare-medewerkers steeds ingrijpende veranderingen gemaakt, die de ontwikkeling bemoeilijkten. Anthem-ontwikkelaars zeiden dat er sprake was van besluiteloosheid en wanbeheer.