'Ontwikkeling Anthem werd geteisterd door besluiteloosheid en wanbeheer'

Volgens negentien ontwikkelaars die hun ervaringen hebben gedeeld over de ontwikkeling van Anthem bij BioWare, is er veel mis bij de studio. De studio en uitgever EA zeggen in een reactie 'ruimte voor verbetering' te zien.

De ontwikkeling van Anthem door BioWare werd gekenmerkt door besluiteloosheid, wanbeheer en technische problemen door tekortkomingen van de Frostbite-engine. Die omstandigheden zouden gezorgd hebben voor een epidemie van depressie en angst bij werknemers van het bedrijf.

Dat blijkt uit gesprekken die Kotaku heeft gevoerd met negentien medewerkers van BioWare. Zij doen anoniem hun verhaal. De game was bijna zeven jaar lang in ontwikkeling, maar pas in de laatste achttien maanden begon de productiefase. Voor die tijd werden er steeds grote veranderingen gemaakt, die de ontwikkeling bemoeilijkten en voor stress zorgden. Veel medewerkers verlieten de studio.

"Ik kan het aantal stress casualties dat we bij de ontwikkeling van Mass Effect: Andromeda en Anthem hebben gehad niet meer tellen", zegt een voormalige medewerker tegen Kotaku. Met dergelijke slachtoffers worden medewerkers bedoeld die door mentale problemen maanden uit uit de running zijn. "Sommige van deze medewerkers komen terug, sommige niet", zegt de persoon.

De geïnterviewden zeggen dat veel van hun collega's door een dokter verplicht werden tot het nemen van weken of maanden rust om aan hun mentale gezondheid te werken. "Depressie en angst zijn een epidemie bij BioWare", zegt een van de medewerkers.

Het artikel beschrijft hoe EA-topman Patrick Söderlund begin 2017 langskwam bij BioWare om een Anthem-demo te spelen. Hij zou verteld hebben dat de game op dat moment onacceptabel was en hij was zeer teleurgesteld in de graphics. Naar aanleiding hiervan zouden DICE-ontwikkelaars, de makers van de Frostbite-engine, ingevlogen zijn om de game mooier te maken.

BioWare zou jarenlang getwijfeld hebben over het vliegmechanisme in de game. Meerdere malen was die functionaliteit helemaal verwijderd om later weer toegevoegd te worden. Op het moment dat Söderlund de game speelde, was het vliegen juist uit de game gehaald. Om indruk te maken op de topman en het voortbestaan van de game te waarborgen, besloot BioWare om het vliegen juist weer toe te voegen.

Enkele maanden later speelde Söderlund een nieuwe demo en was hij lyrisch. Die demo zou ook de fundering zijn geweest voor de zeven minuten durende gameplaytrailer die BioWare tijdens de E3 in 2017 toonde. Een medewerker zegt dat veel van die demo nep was en in feite dus nog helemaal niet was ontwikkeld: "Er zat veel in waarvan we dachten 'Oh, doen we dit echt? Hebben we de techniek hiervoor, hebben we de tools daarvoor? Hoe ver kan je vliegen? Hoe groot moet de wereld zijn?".

Na de E3-trailer was wel duidelijk welke richting de ontwikkeling op moest gaan, maar er was nog maar relatief weinig tijd over om de game af te maken. Hoewel er bijna zeven jaar aan Anthem is gewerkt, beklagen de medewerkers zich over het feit dat er jarenlang veranderingen zijn geweest en dat de productiefase in feite maar twaalf tot zestien maanden duurde. Die tijd was te kort om de game goed af te maken en leverde veel overwerk op. Uitstel kreeg BioWare niet, omdat al was vastgelegd dat de game in het boekjaar van EA dat in maart 2019 afloopt uit zou komen.

Toen Anthem in februari dit jaar uitkwam, waren er diverse problemen. Er zaten niet alleen bugs in de game, maar er was ook behoorlijk wat aan te merken op de inhoud. Zo bleek de verhaallijn simpele opvulling te bevatten en gesprekken wisten niet te boeien. Dat werd als minpunten aangekaart in de review op Tweakers. De score op Metacritic kwam uit op 55 punten voor de PlayStation 4-versie en dat is de laagste score ooit voor een BioWare-game. Het was niet de eerste keer dat een game van de studio niet al te enthousiast werd ontvangen, datzelfde gebeurde twee jaar eerder bij de release van Mass Effect: Andromeda. Ook de ontwikkeling van die game ging met veel problemen en gehaast gepaard.

Minuten nadat het verhaal van Kotaku online verscheen, publiceerden EA en BioWare een blogpost. Daarin ontkennen ze dat er grote problemen bij de studio zijn. De uitgever en studio zeggen de gezondheid van hun medewerkers zeer serieus te nemen. Crunch time, ofwel overwerk, zou niet een onderwerp zijn geweest dat groots naar voren kwam in eigen nabeschouwingen op de ontwikkeling van Anthem. "We doen er alles aan om het werk gezond en stressvrij te houden, maar we weten dat er altijd ruimte voor verbetering is", aldus de reactie.

Kotaku noemt de reactie van EA en BioWare bizar. De schrijver had de bedrijven vooraf een korte samenvatting van de bevindingen gestuurd en om een reactie gevraagd, maar die kreeg hij niet. De blogpost is zo snel online gezet dat het onmogelijk is dat de uitgever en de studio het hele verhaal hebben gelezen.

