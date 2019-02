Titel Anthem Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar BioWare Uitgever Electronic Arts Releasedatum 22 februari 2019

Toen we afgelopen jaar op de E3 onze eerste speelsessie met Anthem afsloten, hadden we op verschillende vragen antwoord gekregen, maar op een fors aantal andere nog niet. Duidelijk was geworden dat het vliegen een belangrijk onderdeel van de gameplay is en uitstekend werkt. We konden destijds ruwweg twintig minuten met een van de vier beschikbare Iron Man-achtige javelin-pakken spelen, en in die tijd vlogen we flink rond en gingen we de strijd aan met allerlei monsters. Conclusie? Leuk om te spelen, maar we hadden nog geen idee wat Anthem verder voor game zou worden.

Afgelopen weken kwam daar verandering in. Electronic Arts liet ons een halve dag aan de slag gaan met allerlei nieuwe content, met daarbij ook wat voorbeelden van missies die je in de 'endgame' zult tegenkomen. Daarnaast hoefden we nu niet een vooraf uitgestippeld pad volgen. We konden de spelwereld naar hartenlust verkennen, missies verzamelen en uitvoeren, en met andere personages praten. We mochten dus doen wat je zou verwachten van een BioWare-game. Dat verwachtingspatroon bleek echter niet accuraat. Anthem is een heel andere game dan je van de vermaarde ontwikkelstudio gewend bent. Dat is even wennen. Het zou kunnen betekenen dat fans van BioWare wellicht zullen bedanken voor dit spel, terwijl anderen juist eerder geneigd zullen zijn eraan te beginnen.

Moeilijkheidsgraad geschaald op aantal spelers

De verschillen tussen Anthem en andere BioWaregames zijn legio. Het begint al met de focus op coöperatieve gameplay, waar BioWare en EA natuurlijk al op hameren sinds de game aangekondigd is. De game is bedoeld om samen met vrienden te worden gespeeld. Niet voor niets kunnen teams maximaal vier spelers bevatten en zijn er ook vier verschillende javelins. Daarin hoef je overigens niet per se complementair te zijn; elke speler kan zijn favoriete javelin kiezen, al is het natuurlijk wel handig om wat balans aan te brengen in je team. Een gevecht zonder tank pakt immers anders uit dan een gevecht mét een tank in je team, dat soort basisregels gelden in Anthem ook. Wie niet zit te wachten op een game die in teams gespeeld moet worden, kan Anthem ook solo spelen. Je kunt je sessie afsluiten, zodat niemand in je game kan komen. De moeilijkheidsgraad in de missies wordt geschaald op het aantal spelers dat eraan begint, dus je bent niet kansloos.

Ook als je Anthem verandert in een singleplayergame zal de game echter wat 'on-BioWare' aanvoelen. Natuurlijk, de actie is niet te vergelijken met die van elke andere BioWare-game, maar er is veel meer dan dat. Zodra je je javelin uit doet en rondloopt in de stad, zie je wat we bedoelen. De wereld voelt minder levendig aan dan veel andere BioWare-werelden. Daarnaast is de interactie die je hebt met andere personages erg beperkt. Je kunt met een beperkt aantal mensen praten, en als je dat doet heb je in gesprekken steeds maar twee antwoordmogelijkheden, die meestal niet echt verschil maken.

Geen vertakkende verhaallijnen

Dat is natuurlijk wel wat anders dan we gewend waren van BioWare. De reden ligt in de coöperatieve insteek van de game. Gamers moeten samen kunnen spelen. Het ritme van de game schrijft voor dat je van tijd tot tijd terugkomt in Fort Tarsis. Daar praat je dan met je questgevers, haal je nieuwe opdrachten op en verbeter je je javelin, om vervolgens weer een nieuwe expeditie buiten de stadsmuren te starten en nieuwe missies uit te voeren. Dat alles doe je bij voorkeur dus met andere spelers samen ... en dan is het wel zo gemakkelijk als de status van de wereld voor al die spelers hetzelfde is. Met die informatie is het dus niet zo vreemd dat er geen sprake is van een vertakkende verhaallijn waar spelers middels keuzes invloed op hebben. Het betekent trouwens ook dat je als speler geen 'romance options' zult hebben in Anthem.