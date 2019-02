"De actie in Anthem toont wat je krijgt als je een Iron Man-film door Michael Bay zou laten regisseren." Dat was de conclusie van een van de redactieleden die stonden toe te kijken terwijl wij bezig waren met Anthem. Het beeldscherm werd gevuld door de ene na de andere explosie, en wij vlogen daar in ons Iron Man-achtige pak doorheen, op zoek naar nieuwe slachtoffers. Een perfecte caption voor gameplay die illustratief is voor de actie die je in de nieuwe game van EA en BioWare tegenkomt. Alleen jammer dat dit niet het belangrijkste sentiment is dat is blijven hangen na het uitspelen van Anthem.

Als je Anthem de afgelopen dagen en weken een beetje in de gaten hebt gehouden, dan weet je natuurlijk allang wat er aan de hand is. Al bij vroege speelsessies bleek dat er genoeg mis was met het spel. Veel gamers maakten melding van serieuze problemen, maar volgens EA en BioWare zouden die voor de release van de game worden opgelost. Inmiddels is het meer dan een week geleden dat de eerste golf gamers via EA's Early Access-programma toegang kreeg tot de wereld van Anthem. De problemen bleken zeker niet verholpen. De ene gamer bleek nog meer last van bugs en technische problemen te hebben dan de andere. BioWare stuurde een verklaring uit en kondigde een waslijst aan bugfixes aan, maar het leed is inmiddels geleden. Duizenden gamers die nota bene extra hebben betaald om eerder te kunnen spelen, hebben een spel gespeeld dat in deze conditie nooit publiekelijk had mogen worden uitgebracht.

Dat is de harde conclusie die ook wij trekken, nadat we Anthem tot een stuk na de 'eindcredits' hebben gespeeld. In de pakweg twintig uur die we op dat moment in de game hadden zitten, hebben we diverse behoorlijk heftige bugs ervaren. In sommige gevallen zorgden ze ervoor dat we volledige, bijna afgeronde missies kwijtraakten. Voor veel problemen vonden we wel een noodoplossing, maar die waren allesbehalve ideaal. Denk bijvoorbeeld aan een deur die niet open wil terwijl dat wel zou moeten. Je herlaadt je sessie, gaat terug naar de dezelfde deur, en jawel, nu werkt het wel. Ook herkende de game op een goed moment niet dat een missie werd voltooid, waardoor vier spelers vast kwamen te zitten. Uiteindelijk vlogen we terug in de dungeon die we net hadden voltooid, en dat triggerde alsnog de 'missie afgelopen' die tot dan al een kwartier was uitgebleven.

Als het daarbij bleef, was het nog best acceptabel, hoe vreemd dat ook klinkt. We kregen echter te maken met veel meer rariteiten. Zo bleek dat we af en toe stukjes van cutscenes misten doordat we nog in een laadscherm zaten. Wellicht begint zo'n tussenscène als één van de spelers klaar is met laden, en vallen de andere er later in. Geen idee of het zo werkt, maar raar is het wel. De laadtijden zijn op zichzelf ook een bron van irritatie. BioWare beloofde ooit dat de spelwereld van Anthem 'naadloos' zou zijn en dus geen laadtijden tussen gebieden zou kennen. Wat blijkt? Je wordt om de haverklap met een laadscherm geconfronteerd, soms zelfs meerdere keren in een missie. Het is goed mogelijk dat dit probleem inmiddels al een stuk minder heftig aanwezig is, want hier ontbrak duidelijk wat optimalisatie. Dat blijkt ook elders. We speelden de game op een pc die is bewapend met een Nvidia RTX 2080 TI, en slaagden er met moeite in de game stabiel op 60 frames per seconde te houden. Ook dat mag opmerkelijk worden genoemd.

Dan zijn er nog de nodige grafische bugs en glitches, bovenop systemen die toch al niet heel logisch werken. Neem bijvoorbeeld het 'rubberbanding' dat de game gebruikt om spelers bij elkaar te houden. Zodra een speler in je team al wat verder is doorgevlogen, wordt de rest verzocht zich bij hem of haar te voegen. Er begint dan een timer te lopen en als die is afgelopen, word je automatisch verplaatst. Was je nog even aan het looten of rondkijken? Dikke pech. Dat is natuurlijk niet ideaal. Ook allerminst ideaal zijn missies die ineens heel moeilijk of heel gemakkelijk aanvoelen omdat je via matchmaking aan mensen bent gekoppeld met een veel hoger of veel lager niveau dan jijzelf. Zelfs een Stronghold - behorende tot de moeilijkste missies in het spel - kan daardoor ineens heel gemakkelijk worden.

We kunnen nog even doorgaan met deze opsomming, maar het beeld is duidelijk. Nog voordat we ook maar gekeken hebben naar wat Anthem te bieden heeft, weten we al dat EA en BioWare beter hadden moeten weten dan deze game in deze vorm te laten spelen. Is de game letterlijk onspeelbaar? Nee. Sterker, ondanks al het bovenstaande hebben we ons over het algemeen heel goed vermaakt. En juist dat gegeven maakt het zo verschrikkelijk jammer dat we deze review op deze manier moesten beginnen.