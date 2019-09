BioWare schrapt nieuwe Acts voor Anthem en belooft seizoensupdates

BioWare wijzigt zijn plannen voor post launch content voor Anthem. Er stonden meerdere Acts op de planning, maar die komen niet uit in die vorm. De ontwikkelaar zegt zich met seizoensupdates te gaan focussen op het oplossen van problemen.

BioWare zegt dat er vanuit spelers vraag is naar oplossingen voor 'kernproblemen' in de game. Die vereisen volgens de studio een uitgebreide aanpak in plaats van snelle fixes. BioWare schrijft dat er een team bezig is met oplossingen en dat de eerste resultaten er veelbelovend uitzien. Inhoudelijke details geeft de studio niet.

Om de 'plannen voor de lange termijn' mogelijk te maken, stopt BioWare met het uitbrengen van zogenaamde Acts voor de game. In plaats daarvan komen er seizoensupdates, die challenges en chases zullen bevatten rondom 'leuke thema's', aldus de ontwikkelaar.

BioWare zegt veel waardevolle feedback te krijgen vanuit de community die actief is op de Public Test Server. Op basis daarvan heeft BioWare in de recente Cataclysm-update verschillende wijzigingen doorgevoerd. Onder andere balansaanpassingen, verbeteringen aan de interface en de weergave van scores zijn op die manier aangepast.

Oorspronkelijk had BioWare drie Acts op de planning staan als uitbreiding van Anthem. Die Acts bestaan uit verschillende updates en toevoegingen. Uiteindelijk heeft het zes maanden geduurd voordat de eerste Act is afgerond met het Cataclysm-evenement. Over de andere Acts zijn nooit inhoudelijke details bekendgemaakt.

Anthem kwam in februari uit en werd geteisterd door problemen. De game bevatte veel bugs en er was kritiek op de inhoud. In april publiceerde Kotaku aan de hand van gesprekken met BioWare-medewerkers een uitgebreid artikel over de ontwikkeling van de game. Volgens de medewerkers ging die gepaard met besluiteloosheid en wanbeheer vanuit de studioleiding en uitgever EA.