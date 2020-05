BioWare werkt met dertig man aan revisie van Anthem en dat is 'langdurig proces'

Het herontwerpen van Anthem gaat lang duren. Dat zegt Christian Daley, de directeur van BioWare Austin. Volgens de topman werkt een team van dertig man aan het vernieuwen van de game en bevindt zich dat nog in een experimentele fase.

Het is voor het eerst dat BioWare een update geeft over de komende grote revisie van Anthem, sinds de studio in februari dit jaar de plannen daarvoor bekendmaakte. De ontwikkelaar beloofde toen de 'game-ervaring te herontwerpen' en ook werd toen al aangegeven dat het team de tijd zou krijgen om nieuwe gameplay te testen.

Christian Daley, die de leiding heeft over het project, schrijft in een blog dat er een incubatieteam bezig is met de revisie van de game. Dat team is aan het experimenteren en maakt prototypes, om zo uit te proberen hoe de game beter kan.

Volgens Daley werken er nu dertig ontwikkelaars aan de revisie, hij noemt dat een klein team en zegt dat het een langdurig proces zal worden. "Het punt is dat we onze tijd nemen en terug gaan naar de tekentafel. Een klein team geeft ons meer behendigheid dan een groot team zich kan veroorloven", schrijft de studiodirecteur. Daley zegt ook spelers meer te willen betrekken bij het proces en duidelijk te willen communiceren over de komende veranderingen. Dat wil de studio bijvoorbeeld gaan doen met livestreams of het delen van concept art via sociale media.

Anthem kwam begin 2019 uit en werd grotendeels negatief ontvangen vanwege technische problemen en inhoudelijke tekortkomingen. BioWare maakte de game en EA gaf hem uit. De ontwikkeling duurde bijna zeven jaar, maar de productiefase begon pas in de laatste achttien maanden. Voor die tijd werden er volgens medewerkers steeds grote veranderingen gemaakt die de ontwikkeling bemoeilijkten en voor stress zorgden. Ontwikkelaars spraken van besluiteloosheid en wanbeheer.