Dell XPS 15 met 16:10-scherm verschijnt in Nederland en België voor 2200 euro

Dell heeft zijn nieuwe XPS 15 met 16:10-scherm toegevoegd aan zijn Nederlandse en Belgische websites. De goedkoopste configuratie kost in Nederland 2200 euro, in België is er een variant met azerty-toetsenbord voor 2100 euro. De nieuwe XPS 17 is nog niet te koop.

Dell levert in Nederland en België vier configuraties van zijn XPS 15 9500. Twee varianten hebben een scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en er zijn twee uitvoeringen met een schermresolutie van 3840x2400 pixels. De uhd-variant is een touchscreen. Beide schermen hebben een 16:10-verhouding en dunne randen. Alle uitvoeringen worden geleverd met 86Wh-accu.

Verder zit er verschil in het geheugen en de opslagruimte. Alle modellen hebben een GeForce GTX 1650 Ti-videokaart met 4GB gddr6-geheugen. Volgens de Nederlandse en Belgische productpagina's zit er een Core i7-10750U-processor in de laptops, maar dat klopt vermoedelijk niet. Dell levert de XPS 15-laptops met processors uit de H-lijn. Tweakers heeft hierover navraag gedaan bij Dell.

Het instapmodel kost in Nederland 2200 euro en in België is dat 2100 euro. De specificaties zijn gelijk, maar Dell levert laptops in België met een azerty-toetsenbord. Een model met een grotere ssd kost in Nederland 2300 euro en dat is in België 2200 euro. Bij de duurdere varianten met uhd-scherm zijn de prijzen in Nederland en België gelijk.

Dell kondigde de vernieuwde XPS 15 vorige week aan. De laptop is 34,4x23cm groot en 18mm dik, het gewicht is zo'n 1,83kg. De laptop heeft alleen nog usb-c-poorten met Thunderbolt 3-ondersteuning. Wel zit er nog een sd-kaartlezer en 3,5mm-jack op de behuizing. Dell presenteerde ook een nieuwe XPS 17, maar die staat nog niet op de Nederlandse en Belgische websites.