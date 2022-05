Dell introduceert XPS 8940-desktop en monitoren in S-serie

Dell heeft desktopcomputers in zijn XPS-lijn aangekondigd die compacter zijn dan vorige generaties. Daarnaast komt het bedrijf met nieuwe monitoren in de S-serie, met afmetingen van 27 tot en met 32 inch.

Dell refereert aan de desktopsystemen onder de simpele naam New XPS Desktop met type-aanduiding 8940 en ook komt er een Special Edition met standaard krachtiger hardware. De inhoud van de behuizing is 19 liter, versus 24 liter voor de vorige XPS-desktopgeneratie. Dell bouwt maximaal een 500W-psu in, om videokaarten met een tdp tot aan 225W te kunnen voeden.

Wat de videokaarten betreft biedt Dell de keuze uit een groot aantal modellen. Bij de reguliere XPS-desktop is dat maximaal een Nvidia GeForce RTX 2060 Super met 8GB gddr6, maar bij de speciale editie is er ook de keuze voor een RTX 2070 Super. Daarnaast is volgens Dell de AMD Radeon RX 5600 een optie. Volgens Tom's Hardware vermeldt het bedrijf ook de nog niet aangekondigde RX 5300. De processor is minimaal een Intel Core i3-10100 en maximaal een i9-10900. Bij de Special Edition zijn dat respectievelijk de i5-10400 en de i9-10900K.

De startprijs in de VS is 650 dollar. Op de Nederlandse en Belgische Dell-websites zijn de nieuwe XPS-desktops nog niet te vinden.

Dell kondigt tegelijkertijd de S-series monitoren aan. Onderdeel van de serie zijn S3221QS met een gebogen 32"-scherm en 4k-resolutie, en de S2721QS met een schermdiagonaal van 27 inch en eveneens een 4k-resolutie. Deze moeten vanaf 20 augustus beschikbaar komen voor prijzen van respectievelijk 500 en 450 dollar.