Dell kondigt XPS 17 en XPS 15 aan met 16:10-schermen

Dell heeft een nieuwe versie van zijn XPS 15 aangekondigd en daarnaast na jaren weer een 17"-model in zijn XPS-lijn gepresenteerd. De laptops staan nog niet op de Nederlandse site van de fabrikant, maar wel in de VS en Canada.

Beide laptops hebben 16:10-schermen van 1920x1200 pixels zonder touchscreen met een duurdere optie voor een 3840x2400 pixels met touchscreen. De XPS 17 is 37,4x24,8cm groot en maximaal rond 20mm dik, bij een gewicht van 2,11kg. Daarmee is hij volgens Dell kleiner dan bijna de helft van de 15"-laptops, ondanks zijn grotere scherformaat. De nieuwe 15"-laptop is 34,4x23cm groot en 18mm dik, en minimaal 1,83kg zwaar.

De beide nieuwe modellen komen met Intel Core-processors van de tiende generatie. De exacte configuraties van de 17"-variant zijn nog niet bekend, maar de 15"-versie heeft in de goedkoopste versie een i5-10300H, terwijl de duurdere varianten voorzien zijn van een i7-10750H. Die goedkoopste versie maakt gebruik van de Intel UHD Graphics-gpu, terwijl de duurdere een GTX 1650 Ti aan boord hebben. Het ddr4-geheugen loopt op 2933MHz en heeft een capaciteit van 8GB, 16GB en 32GB. Alle versies hebben een m.2-ssd; de capaciteit loopt uiteen van 256GB tot 1TB. De goedkoopste versie heeft een 56Wh-accu, de duurdere hebben een 86Wh-accu.

De laptops hebben beide alleen nog maar usb-c-poorten; ze hebben beide Intel Thunderbolt 3 aan boord, ondersteunen usb 3.2 gen 2 en usb-power-delivery voor opladen. Ook zit er een sd-kaartlezer in en een 3,5mm-jack. Op gebied van draadloze interfaces ondersteunen de laptops wifi 6 via 802.11ax tot 2,4Gbit/s en bluetooth 5.0.

Dell bracht eerder dit jaar al de XPS 13 9300 uit, de kleiner versie in deze line-up. Dell heeft nog geen details bekendgemaakt over Nederlandse en Belgische prijzen en releasedata. De XPS 15 9500 komt woensdag uit in de VS voor prijzen vanaf 1299 dollar, de XPS 17 9700 volgt deze zomer met prijzen vanaf 1499 dollar.

Dell XPS 15 en 17 van 2020

Terugkijken: videoreview van de XPS 13 9300