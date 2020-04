Dell-website toont nieuwe XPS 15 met 16:10-scherm en vier usb-c-poorten

Op de Dell-website staat een afbeelding met daarop vermoedelijk de nieuwe XPS 15. Het nieuwe model lijkt een 16:10-scherm te krijgen met dunne randen aan alle kanten. De laptop is voorzien van vier usb-c-aansluitingen en heeft geen usb-a-poorten meer.

De afbeelding staat op de Dell-pagina met zakelijke Precision-laptops, merkte een reddit-gebruiker op. De render toont een XPS-laptop en een Precision-model. In beide gevallen lijkt het te gaan om 2020-versies, die nog niet zijn aangekondigd.

Dell lijkt de nieuwe XPS 15 te voorzien van een 16:10-scherm. De schermbehuizing is vermoedelijk niet heel veel hoger dan die van de huidige XPS 15, doordat het nieuwe model een dunne schermrand heeft aan de onderkant. Verder valt op dat het nieuwe model geen usb-a-poorten heeft, wel zijn er vier usb-c-aansluitingen en een sd-kaartlezer te zien. De nieuwe XPS 15 krijgt een grote touchpad en naast het toetsenbord zijn luidsprekers te zien. Het design komt overeen met de nieuwste versies van de XPS 13 en XPS 13 2-in-1, die ook een 16:10-scherm hebben.

Eind februari verschenen er al verwijzingen naar een Dell XPS 15 9500 op een Dell-website. Ook gaf de supportafdeling tegenover een tweaker aan dat er een nieuw model op komst is in april, met Comet Lake-H-processor. De laptop staat ook op een roadmap die Tweakers een jaar geleden publiceerde. Daarop wordt het model nog aangeduid als XPS 15 7500. Die naam is vermoedelijk aangepast. Volgens de roadmap krijgt het nieuwe model opnieuw een GTX 1650-videokaart.