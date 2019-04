Roadmap toont Dell XPS 'Dual Screen' Maximus, XPS 17 en XPS 13 met 10nm-cpu

Dell heeft een XPS 17-laptop met GeForce GTX 1660 Ti-videokaart op zijn roadmap staan voor halverwege 2020. Tegen het einde van dat jaar staat er een XPS Dual Screen Maximus op de planning. In juni komt er een XPS 13 2-in-1 met 10nm-processor.

De roadmap is afkomstig uit een intern document van Dell dat Tweakers in handen heeft. De roadmap is in 2018 opgesteld. Zo staat de vernieuwde XPS 13 die begin dit jaar uitkwam, nog op de lijst als in ontwikkeling. Veel producten staan nog op de roadmap als concept, maar misschien is de ontwikkeling nu al verder. Het is ook mogelijk dat Dell niet alle concepten daadwerkelijk doorzet.

Over de XPS Dual Screen Maximus is anders dan de naam geen informatie bekend. Welke hardware erin zit, heeft Dell nog niet bepaald. Afgaande op de naam lijkt het om een laptop met twee schermen te gaan. Hij staat op de roadmap voor oktober 2020.

Een XPS 17 moet in juni 2020 verschijnen. Vermoedelijk wordt het nieuwe model een relatief dunne en lichte laptop, net als de XPS 15. De laptop heeft modelnummer XPS 17 7700 en codenaam Stradale. Er komt een Comet Lake H-processor in en een Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q-gpu. Intel heeft de Comet Lake H-processors nog niet aangekondigd, maar uit een roadmap die Tweakers eerder publiceerde, blijkt dat dit 14nm-processors zijn die maximaal tien cores krijgen. Dell heeft in het verleden 17,3"-modellen in zijn XPS-serie gevoerd, maar doet dat al jaren niet meer.

Op de roadmap staat ook een XPS 15-variant die een Intel-octacoreprocessor en Nvidia GTX 1650-processor krijgt. Het gaat om de XPS 15 7590 met codenaam Berlinetta R en dit model komt in juni uit. Dat komt overeen met details over de nieuwe XPS 15 die Dell eerder deze week zelf bekendmaakte.

In 2020 komt er volgens de roadmap weer een nieuwe XPS 15, maar dan met Comet Lake H-processor. Intel gaat in die serie processors met maximaal tien cores uitbrengen. De vernieuwde versie is net als de versie die in juni dit jaar uitkomt, voorzien van een GTX 1650-videokaart.

XPS 13 met 10nm-processor

Volgens de roadmap brengt Dell in augustus de XPS 13 2-in-1 7390 uit. Dit model krijgt een Ice Lake U-processor, Intels eerste 10nm-processor voor laptops. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers afgelopen week gaf Intel aan dat het vanaf de zomer 10nm-laptopprocessors gaat leveren.

Dell gebruikte tot nu toe in zijn 2-in-1-uitvoeringen de zuinigste Intel-processors met een tdp van 5W. De Ice Lake U-processor die ook op een Intel-roadmap te zien is, heeft 2 of 4 cores en een tdp van minimaal 15W. Bovendien zal die cpu in beperkte oplage beschikbaar zijn. Er is ook een zuinige Lakefield-variant met een tdp van 3 tot 5W. Die wordt ook op 10nm gemaakt en dat zou de processor kunnen zijn die naar de nieuwe XPS 13 2-in-1 komt.

De reguliere versie van de XPS 13 krijgt volgens de roadmap pas in 2020 een 10nm-processor. Dat zou dan gaan om een Ice Lake U-variant. Eerst komt er eind 2019 een nieuwe XPS 13-versie met een Comet Lake U-processor. Die 15W-processors volgen Whiskey Lake U op en worden weer op 14nm gemaakt, maar krijgen maximaal zes cores.