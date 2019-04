Vr-game kan risico op alzheimer blootleggen voordat geheugentests dat kunnen

Een vr-game over navigeren op zee kan risicogevallen van vroege alzheimer identificeren waar gebruikelijke tests dat niet kunnen. De game heeft onderzoekers tot op heden '1700 jaar' aan onderzoeksmateriaal opgeleverd.

Sea Hero Quest is een game waarin spelers op basis van niet al te duidelijke instructies zeeën en meren moeten bevaren en aan het eind moeten aangeven in welke richting het beginpunt ligt. De game daagt daarmee het gevoel van richting uit en niet alleen het geheugen. Op de achtergrond wordt om de halve seconde de metadata van de gameplay gebundeld voor de onderzoekers om te bestuderen. Ook vraagt de game voor de context hoe oud spelers zijn, hun geslacht en waar ze geboren zijn.

Hoewel willekeurige spelers vrij zijn om thuis de game te spelen, wordt de data vergeleken met die van spelers in testopstellingen. Zo'n 27.000 spelers met leeftijden van 50 tot 75 jaar werden uiteindelijk vergeleken met de subjecten van de test. De onderzoekers verzamelden voor de test zestig proefpersonen, waarvan de helft vermoedelijk een verhoogd risico op alzheimer heeft. Dit omdat ze een enkel exemplaar het apoe4-gen hebben. Zo'n een op de vier mensen heeft dat.

De bevindingen waren dat spelers die het gen hebben, slechter presteerden bij bepaalde navigatieproeven. Zij namen minder efficiënte routes naar hun doel. Het belang van deze bevinding is dat dit signaal van mogelijke alzheimer zich eerder voordoet dan andere signalen; een verslechterend geheugen treedt vaak pas in latere stadia op, terwijl dit soort symptomen zich al vanaf het negentiende levensjaar kunnen voordoen. Dat staat in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

De game werd ontwikkeld als samenwerking tussen Deutsche Telekom, Alzheimer's Research UK, de University College of London, de University of East Anglia en gamestudio Glitchers. De game was verkrijgbaar als gewone smartphonegame en als vr-game, maar is nu alleen nog te krijgen als vr-game voor iOS, Android en Samsung Gear VR. In totaal is de game 4,3 miljoen keer gedownload.