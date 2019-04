Studenten TU Delft tonen nieuwe versie exoskelet met meer bewegingsvrijheid

Een groep studenten aan de TU Delft heeft een nieuwe versie getoond van een exoskeletontwerp voor dwarslaesiepatiënten. De March IV heeft een lichtere structuur en een heupgewricht, zodat zijwaartse stappen mogelijk zijn. Het ontwerp heeft meer bewegingsvrijheid en betere balans.

Volgens de studenten bevat het nieuwe ontwerp elementen die ervoor zorgen dat het exoskelet 'kan reageren op de omgeving' en de gebruiker meer bewegingsvrijheid geeft. Het team benoemt specifiek het extra heupgewricht. Daarmee kan de gebruiker van het exoskelet een zijwaartse stap maken, naast de voorwaartse stap die al met de vorige versies van de March te zetten was. Deze nieuwe bewegingsvrijheid zou het mogelijk maken om stabieler met twee benen op de grond te staan.

Om de gebruiksvriendelijkheid van het apparaat te verbeteren heeft het nieuwe apparaat kleinere en lichtere 'botten' en elektronica. Het team heeft hiervoor getest met verschillende materialen. Een kleiner en lichter exoskelet betekent volgens de studenten dat het makkelijker is om aan te trekken en te transporteren.

Met het exoskeletontwerp kunnen dwarslaesiepatiënten opstaan en lopen. Volgens het team zijn belangrijke wensen van gebruikers het hebben van meer balans en het op langere termijn kunnen lopen zonder krukken. Lopen zonder krukken is met dit ontwerp nog niet mogelijk. Wel moet dit ontwerp zorgen voor meer balans bij toekomstige ontwerpen. Er zitten namelijk druksensoren in de voetzolen van het nieuwe exoskelet. Deze sensoren verzamelen data waarmee onderzoek gedaan kan worden naar 'de mogelijkheden van balans'. Met deze data kan de balans van het apparaat in de komende jaren verder worden verbeterd.

Voor het ontwerp zijn de 25 studenten ruim zes maanden op vrijwillige basis aan het werk geweest. Ieder jaar is er een nieuw team van TU Delft-studenten die aan het exoskelet werkt. Deze groep verbetert het ontwerp van de voorgaande groepen. Daarvoor werken ze samen met een dwarslaesiepatiënt en experts van de verschillende Sint Maartenskliniek-vestigingen.

Na de presentatie wordt het exoskelet geproduceerd; naar verwachting is het eind mei klaar. Tot en met de zomer wordt deze getest op betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid, in augustus van dit jaar wordt het nieuwe prototype getoond. Uiteindelijk vindt in september in Zürich de Cybathlon plaats, een internationale competitie waar deelnemers strijden om de titel van het beste exoskelet. Het team zal hier met de March IV ook aan meedoen. Vorig jaar wonnen hun voorgangers met de March III.