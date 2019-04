Google en Facebook werken aan regels rond werk van kinderen op sociale media

Google en Facebook werken aan regels rond kinderen die figureren in Instagram-posts of YouTube-video's. Er zijn veel juridische vragen rond het werk dat kinderen doen voor Instagram-posts of YouTube-video's.

Google en Facebook zeggen tegen The Guardian dat ze met experts werken om regels te maken over hoe ze om moeten gaan met accounts en kanalen waarin kinderen een grote rol spelen, zoals YouTube-kanalen over het uitpakken van speelgoed en Instagram-posts met mode voor kinderen. Die kinderen en de ouders die de accounts exploiteren, hebben soms veel volgers.

Een van de juridische vragen is wie de werkgever is van de kinderen die werk doen. Een Amerikaanse hoogleraar recht zegt tegen de krant dat socialemediabedrijven wellicht mede-werkgever zijn, omdat ook zij geld verdienen aan advertenties rondom uploads met die kinderen erin. Daardoor zouden ze medeverantwoordelijk zijn voor het welzijn van die kinderen en toezicht moeten houden op de lengte van werktijden.

Een andere kwestie is de verdeling van de inkomsten. Onder de Amerikaanse wet, waar Google en Facebook onder vallen, zouden alle inkomsten uit het werk van kinderen naar die kinderen moeten gaan, maar die mogen zelf geen accounts hebben. Daardoor komt het geld bij ouders terecht en zou het kunnen dat kinderen daar niets van terugzien. Facebook heeft onder meer kinderen die figureren op een populair Instagram-account ingezet bij de marketingcampagne van zijn videobelapparaat Portal, maar veel accounts en kanalen van en met kinderen hebben sponsordeals.

Het is onbekend hoe de regels van Facebook en Google eruit zullen zien of wanneer ze zullen komen.