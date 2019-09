YouTube betaalt 170 miljoen dollar wegens schenden privacy kinderen

Google-dochter YouTube betaalt 170 miljoen dollar als onderdeel van een schikking voor het schenden van de privacy van kinderen. De Federal Trade Comission en de New Yorkse procureur-generaal ontvangen het geld van de schikking.

Google heeft als onderdeel van de schikking ook beloofd zich voortaan de regels te houden en niet meer zonder toestemming van ouders gegevens te verzamelen voor gerichte advertenties. Video's die makers hebben aangeduid als kindervideo's zullen geen gerichte advertenties meer hebben, zegt YouTube.

Met beeldherkenning gaat YouTube bovendien zelf proberen video's te vinden die gericht zijn op kinderen, maar daartoe is het bedrijf niet verplicht. Het gebrek aan die verplichting was voor twee leden van de Federal Trade Commission reden om de schikking af te wijzen; omdat er drie andere leden wel voor waren, keurde de FTC de schikking toch goed. Een andere reden is dat de twee commissieleden YouTube-topmensen persoonlijk aansprakelijk wilde stellen voor de privacyschendingen. Ook vonden zij het te betalen bedrag van 170 miljoen dollar lang niet hoog genoeg, schrijft The New York Times.

YouTube verzamelde privédata van kinderen om zo gerichtere advertenties te kunnen verkopen en zo geld te verdienen. Makers van video's moeten over vier maanden gaan aangeven of het gaat om video's gericht op kinderen. Bovendien gaat YouTube aannemen dat iemand die kindervideo's kijkt een kind is en verzamelt op dat moment geen data over die kijker, ook al is diegene ingelogd met een account van iemand die heeft aangegeven volwassen te zijn.