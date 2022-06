YouTube breidt Applause-functie om kijkers vrijwillig te laten betalen uit

Googles videoplatform YouTube breidt de Applause-functie uit. Met die functie kunnen videomakers aan kijkers vragen om vrijwillig eenmalig te betalen voor een video. De functie is sinds een jaar beperkt beschikbaar.

YouTube gaat de functie later dit jaar uitbreiden naar meer kanalen en makers. Het is onbekend of de functie dan ook in meer landen beschikbaar zal komen. Applause werkt tot nu toe in een beperkt aantal landen en de Benelux zit daar niet tussen.

Applause moet een extra inkomstenbron vormen voor videomakers, naast advertenties en donaties via Super Chat. Googles videoplatform test de functie sinds een jaar. Er zijn geen cijfers van hoe succesvol de functie is.

Met Applause kunnen makers aan kijkers vragen om vrijwillig een donatie te doen voor een video. De maker krijgt 70 procent van dat geld, de overige 30 procent is voor YouTube. Dat is dezelfde verdeling als met inkomsten uit Super Chat. Deze chatberichten kosten geld, maar zijn in ruil daarvoor extra opvallend en blijven een tijd lang stickied in de chatlog van een livestream of première. Gebruikers kunnen per dag maximaal 500 dollar en per week maximaal 2000 dollar uitgeven aan Applause.