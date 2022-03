YouTube mag voortaan op alle video's advertenties tonen zonder makers te betalen

YouTube kan voortaan advertenties tonen op iedere video, ook als de maker heeft besloten advertenties daar uit te zetten. Het bedrijf heeft daar de algemene voorwaarden voor aangepast. Makers krijgen geen geld voor die advertenties.

Het gaat om een aanpassing van YouTubes algemene voorwaarden, die inmiddels actief zijn in de VS. Voor het einde van volgend jaar worden die regels actief voor alle landen. In de aangepaste voorwaarden staat een nieuwe sectie over het 'recht om geld te verdienen'. YouTube eigent zich daarmee het recht toe dat het geld mag verdienen aan ieder kanaal.

De regels gelden voor video's van makers die niet in het YouTube Partner Program zitten. Makers komen in dat YPP als ze meer dan duizend abonnees hebben die een minimaal aantal uren per maand naar video's kijken. Makers in dat programma kunnen geld verdienen met YouTube-advertenties, maar daarbuiten niet. Toch komen er bij video's van gebruikers met minder dan duizend abonnees volgens de nieuwe regels alsnog advertenties te staan.

Zulke kleine kanalen krijgen bovendien geen geld voor die advertenties. "Aangezien je geen lid bent van het YouTube Partner Programma maak je geen aanspraak op de omzet van deze advertenties", schrijft Google in de nieuwe regels. Voor videomakers die wel in het YouTube Partner Program zitten verandert er in principe niks.