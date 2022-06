YouTube test vereenvoudigde keuze voor beeldkwaliteit video's

YouTube houdt een bètatest waarbij gebruikers slechts vier opties te zien krijgen bij het wijzigen van de instellingen voor de beeldkwaliteit van video's. Het selecteren van een specifieke resolutie valt onder de geavanceerde optie.

Bij de test met de vereenvoudigde beeldkwaliteitsopties, staat de instelling standaard op het geadviseerde 'Auto', waarbij YouTube zelf de instellingen bepaalt op basis van de schermresolutie en bandbreedte. Daarnaast is er de optie voor 'hoge beeldkwaliteit', met de melding dat deze meer data verbruikt.

De derde optie in de rij is 'data saver', met een lagere beeldkwaliteit. Tenslotte is er 'geavanceerd', waarbij gebruikers zelf een specifieke resolutie kunnen kiezen. Deze laatste optie geeft gebruikers het menu dat nu nog het standaardmenu voor alle YouTube-gebruikers is, en dat een lijst toont van 144p tot 4k-resolutie.

De nieuwe instellingen staan in versie 15.45.32 in het bètakanaal van de YouTube-app op Android, constateert 9to5Google. Niet bekend is of het om een wereldwijde test gaat. Evenmin is bekend of de instellingen naar de uiteindelijke YouTube-app en -site komen, en zo ja wanneer.