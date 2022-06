Ex-medewerker Microsoft krijgt celstraf voor stelen 10 miljoen dollar aan tegoed

Een voormalig medewerker van Microsoft is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens het stelen van digitaal tegoed van het bedrijf. Het ging om omgerekend meer dan 10 miljoen dollar. De man claimde dat hij in het voordeel van Microsoft handelde.

De 26-jarige man is door het gerechtshof van Seattle veroordeeld voor achttien misdaden, waaronder fraude, identiteitsdiefstal, witwassen en belastingfraude. De man werkte aanvankelijk in opdracht van Microsoft maar werd in 2016 medewerker van het bedrijf. Hij werkte daarbij aan de online winkel van Microsoft en had in die hoedanigheid toegang tot currency stored value, oftewel digitaal tegoed zoals dat van giftcards.

Hij gebruikte die toegang om tegoeden weg te sluizen. Aanvankelijk ging het om een bedrag van 12.000 dollar via zijn eigen account, maar toen hij accounts van collega's ging gebruiken, liep dat op tot meer dan 10 miljoen dollar. Hij gebruikte het geld onder andere om een huis van 1,6 miljoen dollar en een Tesla van 160.000 dollar te kopen. De bedragen die hij wegnam, zette hij om in bitcoin om de herkomst te maskeren. Op zijn belastingformulieren vulde hij in dat hij een gift van een familielid ter waarde van 2,8 miljoen dollar had ontvangen.

De man verweerde zich tijdens de zitting met de verklaring dat hij aan een speciaal project werkte in het voordeel van Microsoft. De jury ging niet mee in die verklaring en achtte de man schuldig, schrijft het Amerikaanse Openbaar Ministerie.