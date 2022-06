OnePlus brengt Nord N100 dinsdag uit en N10 5G over anderhalve week

OnePlus brengt zijn N100, de goedkoopste smartphone die de fabrikant tot nu toe introduceerde, dinsdag uit in de Benelux. De N10 5G volgt over anderhalve week, zo zegt de fabrikant. OnePlus kondigde de telefoons een paar weken geleden aan.

OnePlus zei eerder niet wanneer de telefoons in de verkoop zouden gaan, maar maakt nu de releasedata bekend. De N100 is de eerste die in de verkoop gaat, vanaf dinsdagochtend elf uur Nederlandse tijd. Behalve via de eigen site zullen de telefoons ook via diverse retailers in de verkoop gaan.

OnePlus presenteerde de telefoons enkele weken geleden. De N100 is met 199 euro de goedkoopste telefoon die OnePlus tot nu toe verkocht; de OnePlus X uit 2015 kostte rond 250 euro, terwijl de OnePlus One het jaar ervoor te koop was vanaf 270 euro. De N10 5G kost 349 euro.

Met de toestellen richt OnePlus zich op een ander publiek, zo zegt Tuomas Lampen, strategiemanager bij OnePlus Europa, in een interview met Tweakers. "Onze achtergrond is traditioneel jonge mannen, veelal gamers ook. Deze telefoons zijn bedoeld voor iedereen." OnePlus heeft over anderhalve week vijf telefoons tegelijk in de verkoop: de N100, N10 5G, Nord, 8T en 8 Pro.