OnePlus kondigt 199 euro kostende Nord N100-smartphone aan

Smartphonemaker OnePlus heeft de Nord N100-smartphone aangekondigd van 199 euro. Ook komt er een N10 5G-telefoon, een 349 euro kostend model met 5G-ondersteuning en 90Hz-scherm. De Nord N100 is de goedkoopste OnePlus-telefoon tot nu toe.

Beide telefoons hebben een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 3,5mm-jack en lagere prijzen dan huidige modellen. OnePlus heeft nog niet alle details bekendgemaakt, maar in elk geval is duidelijk dat de N100 een 6,52"-scherm heeft, terwijl de N10 5G een 6,49"-scherm heeft met een refreshrate van 90Hz. De telefoons draaien op OxygenOS 10.5, dat nog is gebaseerd op Android 10.

De accu van de N10 5G heeft een capaciteit van 4300mAh en is op te laden met 30W, terwijl die van de N100 5000mAh is en op te laden is met 18W. Beide smartphones lijken begin december uit te komen. Volgens de OnePlus-site worden ze over 36 dagen geleverd.

Het is voor het eerst dat OnePlus een telefoon presenteert die minder gaat kosten dan 200 euro. De fabrikant bracht in 2015 wel de OnePlus X uit voor 269 euro. Dat was ook de startprijs van de OnePlus One een jaar eerder. Daarna stegen de prijzen van de reguliere modellen elk jaar. De nieuwe 8T kost 599 euro.

Update, 16:16: Na publicatie heeft OnePlus de prijzen met 20 euro verhoogd naar 199 euro en 349 euro. Dat waren 179 en 329 euro. Het artikel is daarop aangepast.