OnePlus brengt 8T-smartphone uit met lagere prijs dan OnePlus 8

OnePlus heeft zijn 8T-smartphone aangekondigd. De smartphone is met een prijs van 599 euro goedkoper dan de OnePlus 8 was bij introductie. De OnePlus 8 begon bij 699 euro voor de goedkoopste versie.

De belangrijkste upgrade is het scherm. Dat is nu een 120Hz-oledscherm in plaats van een 90Hz-paneel in de OnePlus 8. Bovendien gaat het om een plat scherm, in plaats van een gekromd scherm. OnePlus claimt dat de helderheid tot maximaal 1100 candela per vierkante meter gaat. Het scherm is even groot als dat van de OnePlus 8, die dit voorjaar uitkwam.

Een andere wijziging is de accu. De 4500mAh-accu kan nu opladen met 65W in plaats van 30W bij de voorganger. Dat moet het helemaal opladen van de accu in 39 minuten mogelijk maken. Draadloos laden is er niet. Via USB Power Delivery kan de telefoon tot 45W opladen.

De soc is nog altijd een Snapdragon 865 met een X55-modem voor 5G. Er is wel een vapor chamber die bijna drie keer groter is als bij de OnePlus 8 voor koeling. De software is OxygenOS op basis van Android 11. Die heeft nu een always-on display met de mogelijkheid om informatie over digitaal welzijn altijd op het scherm weer te geven en om een getekende versie te maken van de wallpaper.

De camera-set-up komt grotendeels overeen. De primaire camera is de Sony IMX586, een 30 vierkante millimeter grote sensor met 48 megapixels. De camera met ultragroothoeklens is 16 megapixels en heeft een iets grotere beeldhoek dan de OnePlus 8. Daarnaast is er een macrocamera van 5 megapixels en een dieptesensor.

De OnePlus 8T komt onmiddellijk uit voor 599 euro voor de versie met 8GB aan lpddr4x-geheugen en 128GB aan UFS 3.1-opslag. De variant met 12GB geheugen en 256GB aan opslag kost 699 euro.