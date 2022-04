Renders tonen OnePlus 8T die 65W-laden, 4500mAh-accu en 120Hz-scherm zou krijgen

Er zijn renders online verschenen die het ontwerp van de OnePlus 8T zouden tonen. Volgens de bijgaande informatie krijgt deze telefoon een 4500mAh-accu, ondersteuning voor laden met 65W en een 120Hz-scherm.

De renders zijn gepubliceerd door Pricebaba en gemaakt in samenwerking met OnLeaks. Volgens laatstgenoemde vormen de renders de eerste echte blik op de OnePlus 8T. De persoon achter het OnLeaks-account heeft een goede reputatie als het gaat om maken van renders van nog niet aangekondigde smartphones. Waarschijnlijk gaat de fabrikant de 8T eind deze maand of begin volgende maand uitbrengen, zo stelde Android Central eerder.

Pricebaba stelt dat het de volledige specificaties heeft verkregen. De website schrijft dat de telefoon een 6,55"-scherm krijgt met een 120Hz-verversingssnelheid en een resolutie die hoger dan full-hd is. Er is linksboven een gat in het scherm te zien voor de frontcamera en de telefoon zou een Snapdragon 865 krijgen met maximaal 12GB ram en 256GB opslaggeheugen. Eerder claimde Android Central dat de soc een Snapdragon 865+ wordt, waardoor het nog niet geheel duidelijk is welke in de OnePlus 8T zal belanden. Volgens de nieuwe informatie komen er in ieder geval twee configuraties: 8GB ram en 128GB opslag en 12GB ram en 256GB opslag. Mogelijk komen er nog meer configuraties beschikbaar.

Op de achterkant is linksboven een herontworpen, langwerpige cameramodule te vinden met een 48-megapixelcamera, een ultragroothoek met een 16-megapixelsensor, een macrocamera met een resolutie van 5 megapixel en tot slot een 2-megapixelexemplaar voor het creëren van diepte. De resolutie van de frontcamera bedraagt vermoedelijk 32 megapixel.

De accu heeft een capaciteit van 4500mAh waarbij er ondersteuning is voor Warp Charge met een vermogen van 65W. Dat is een flinke verhoging ten opzichte van het vermogen waarmee de OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8 zijn te laden, te weten 30W. De telefoon draait op OxygenOS 11 en vermoedelijk Android 11.