LG presenteert Wing-smartphone met draaiend tweede scherm

De Zuid-Koreaanse elektronicamaker LG heeft zijn Wing-smartphone gepresenteerd; een toestel met een draaibaar tweede scherm. Dat tweede scherm is onder meer te gebruiken voor een tweede app of bedieningselementen in bijvoorbeeld de camera-app.

Het primaire scherm van de LG Wing is een 6,8"-oledscherm van bijna 110 vierkante centimeter met afmetingen van 15,8x6,9cm en een resolutie van 2460x1080 pixels. Het tweede scherm is een 3,9"-oledpaneel met 1240x1080 pixels, afmetingen van 7,5x6,5cm en een oppervlakte van 48 vierkante centimeter. Geen van beide schermen heeft een inkeping of gat in het scherm; de frontcamera zit in een pop-upmodule.

LG heeft in gedachten dat gebruikers het tweede scherm op meer manieren kunnen inzetten. Tijdens het navigeren kunnen gebruikers het tweede scherm gebruiken voor de bel-app, terwijl in de camera- of in video-apps de bedienings- en instelfuncties op het tweede scherm kunnen staan. Apps kunnen twee schermen innemen, maar gebruikers kunnen ook verschillende apps op de schermen zetten.

Bovendien is er een Grip Mode die aanrakingen op het tweede scherm negeert, om de telefoon met één hand vast te kunnen houden bij het maken van horizontale video. Dat is met andere telefoons vaak niet goed mogelijk. Ook heeft de Wing een zogenaamde Gimbal-modus met de mogelijkheid om een Follow-mode aan te zetten om objecten of personen te volgen en een optie om een horizontale pan te maken.

De primaire camera is een 64-megapixelsensor, vermoedelijk een Sony IMX686 of vergelijkbare sensor. Dat is een camera met een ongeveer 40 vierkante millimeter grote sensor en pixels van 0,8 micron per stuk. LG heeft daar een f/1.8-lens voor gezet. Daarnaast zijn er twee camera's met ultragroothoeklens: een 12-megapixelcamera met pixels van 1,4 micron en een sensor rond 23 vierkante millimeter. Daarnaast is er een camera met ultragroothoeklens van 13 megapixel en een sensor van rond 15 vierkante millimeter. LG specificeert niet waarom er twee camera's voor dezelfde functie zijn, maar vermoedelijk is de tweede voor het maken van video's in 'Gimbal-modus', waarbij het door de grote hoek mogelijk is om te croppen en vervolgens te stabiliseren of met de onscreen-joystick het beeld te bewegen zonder de telefoon te bewegen.

De telefoon draait op Android 10 en is voorzien van een Qualcomm Snapdragon 765G met ingebouwd X52-modem met 5G. LG doet daar 8GB geheugen en 128GB of 256GB opslag bij van een onbekend type. De telefoon meet 169,5x74,5mm en is 10,9mm dik. Het toestel weegt 260 gram. De accu in die behuizing heeft een capaciteit van 4000mAh. De telefoon komt voor het eind van het jaar uit in de Benelux, maar wanneer precies en tegen welke prijs vermeldt LG niet.