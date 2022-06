LG Wing met draaiend tweede scherm kost in Nederland en België 1099 euro

LG brengt zijn Wing-smartphone met draaiend tweede scherm uit in Nederland en België voor een adviesprijs van 1099 euro. Het toestel is vanaf 13 november te koop. LG bracht het toestel vorige maand uit in Azië en in de Verenigde Staten.

Volgens LG is de Wing in Nederland over twee weken beschikbaar bij KPN en bij een aantal webwinkels. De adviesprijs is 1099 euro, maar de eerste maand geeft de fabrikant 100 euro korting en krijgen kopers de Tone Free FN6-oortjes met antibacteriële oplaadcase meegeleverd. Het promopakket bevat ook een hoesje en screenprotector.

LG kondigde zijn Wing-smartphone in september aan. Het toestel heeft een 6,8"-oledscherm met een resolutie van 2460x1080 pixels. Gebruikers kunnen het scherm een kwartslag draaien, waardoor het tweede scherm zichtbaar wordt. Dat is een 3,9"-oledpaneel met een resolutie van 1240x1080 pixels.

Het tweede scherm is onder andere te gebruiken om bedieningselementen voor de camera-app weer te geven, of delen van een navigatie-app. Het is ook mogelijk om twee verschillende apps op de schermen te tonen. LG geeft het toestel ook een Grip Mode, waarbij aanrakingen op het tweede scherm genegeerd worden. Die modus is bedoeld voor het maken van horizontale video's.

De telefoon heeft aan de achterkant een primaire 64-megapixelcamera en twee ultragroothoekcamera's, van 13 en 12 megapixel. Een van die camera's wordt gebruikt voor de Gimbal-modus, waarbij het beeld elektronisch gestabiliseerd wordt en het mogelijk is om met een onscreen-joystick het beeld te bewegen, zonder de telefoon te bewegen.

In de LG Wing zit een Snapdragon 765G-soc met 5G-modem. Het toestel heeft 8GB ram en 128 of 256GB flashopslag. De telefoon is 10,9mm dik, weegt 260 gram en heeft een 4000mAh-accu. Het besturingssysteem is gebaseerd op Android 10 en is door LG aangepast voor het gebruik met twee schermen.