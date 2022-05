LG Wing-smartphone met draaiend tweede scherm kost 999 dollar in de VS

LG brengt zijn Wing-smartphone met een draaiend tweede scherm in de Verenigde Staten uit voor 999 dollar. Het toestel komt in het vierde kwartaal van dit jaar ook uit in Nederland en België, maar de europrijs is nog niet bekend.

Een Amerikaanse provider heeft het toestel opgenomen in zijn assortiment. Daaruit blijkt voor het eerst de prijs. Die bedraagt 999 dollar zonder kortingen. De telefoon wordt vanaf 15 oktober geleverd in de VS. Bij de aankondiging de LG Wing van het toestel halverwege september werd niet genoemd wat het apparaat zou kosten.

Een woordvoerder van LG laat desgevraagd aan Tweakers weten dat de europrijs van het toestel nog niet bekend is. De LG Wing zal wel uitkomen in Nederland en België en dat gaat ergens in het vierde kwartaal gebeuren. Omgerekend met btw komt de dollarprijs uit op ongeveer 1030 euro.

De LG Wing heeft een primair scherm van 6,8" met een resolutie van 2460x1080 pixels. Het scherm is draaibaar en daaronder zit een tweede scherm van 3,9" met een resolutie van 1240x1080 pixels. Beide schermen zijn oledpanelen. Het tweede scherm is te gebruiken om bedieningselementen van bijvoorbeeld de camera weer te geven, of om een tweede app te draaien.

Het toestel heeft een primaire 64-megapixelcamera en twee ultragroothoekcamera's, van 13 en 12 megapixel. Een van die camera's wordt gebruikt voor de zogenaamde Gimbal-modus, waarbij het beeld elektronisch gestabiliseerd wordt en het mogelijk is om met een onscreen-joystick het beeld te bewegen, zonder de telefoon te bewegen.

LG voorziet de Wing-smartphone van Android 10, een Qualcomm Snapdragon 765G-soc met 5G-modem en 8GB ram. Het toestel is 10,9mm dik en weegt 260 gram en er zit een 4000mAh-accu in de behuizing.